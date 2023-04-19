Колесо для упражнений обеспечивает домашним хомякам аэробную активность

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Как владелец хомяка вы хотите обеспечить наилучший уход за своим пушистым другом. Одним из важных аспектов такого ухода является обеспечение окружающей среды для поддержания их счастья, здоровья и умственного развития. Колесо для упражнений — отличное дополнение к любой среде обитания хомяка, но выбор правильного колеса может оказаться непростой задачей.

Почему хомяки бегают в колёсах?

В своей естественной среде хомяки живут в сложных подземных норах, постоянно перебегая из одного конца в другой. Колеса для упражнений помогают обеспечить домашним хомякам аэробную активность, имитируя такое поведение. Некоторые хомяки пробегают до 8 км за ночь на своих колесах.

Преимущества колёс для упражнений

Обеспечение надлежащим оборудованием окружающей среды для вашего хомяка может помочь предотвратить беспокойство, ожирение и неугомонность. Колеса для упражнений — это веселый и увлекательный способ для вашего хомяка оставаться активным и здоровым. Кроме того, повторяющиеся движения при беге на колесе могут оказывать успокаивающее действие на вашего питомца, снижая уровень стресса и способствуя расслаблению.

Размер колеса для хомяка

Очень важно выбрать колесо для упражнений в соответствии с размерами тела вашего хомяка. Неправильно подобранное колесо может заставить хомячка выгибать спину под неестественным углом и привести к травмам. Общее правило — колесо диаметром не менее 15 см для карликовых хомяков и не менее 20 см для сирийских хомяков или хомяков нормального размера.

Самодельные колёса для хомяков

Самодельные колеса для хомяков можно сделать из картона, пластика или дерева. Однако важно убедиться, что используемые материалы безопасны для вашего питомца, а колесо должно быть соответствующего размера.

Выбор лучшего колеса для хомяка

При выборе колеса для хомяка учитывайте размер вашего питомца, материал, из которого изготовлено колесо, и его безопасность. Было доказано, что пластиковые колеса с небольшими выступами или текстурированной поверхностью наносят меньше всего травм. Важно обеспечить разнообразную среду для упражнений в дополнение к колесу вашего хомяка.

Колеса с открытыми металлическими прорезями не рекомендуются, поскольку лапки хомяка могут легко застрять и получить травму. Металлические колеса с сетчатыми накладками — приемлемый вариант, но внимательно следите за хомячком на предмет повреждений лапок: чрезмерный бег на таком колесе может привести к травмам подушечек лапок.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...