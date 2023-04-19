Вас беспокоит, что ваша кошка ест недостаточно? Как владелец домашнего животного вы должны обращать внимание на привычки вашего питомца в питании, поскольку это может дать вам представление о его самочувствии.
Обычно котята начинают есть твердую пищу в возрасте от 6 до 8 недель. Вот некоторые причины, по которым ваш котенок может не есть корм.
Когда котята начинают переходить на твердую пищу, их следует знакомить с различными видами и текстурами корма, чтобы они могли понять, что им больше нравится. Если ваш только что отнятый от груди котенок не хочет есть, возможно, дело в том, что нужно просто переключить его с круглого корма на продолговатый. Предлагайте влажные и сухие корма разной текстуры и формы (паштет, рагу, бульон, треугольные, круглые и т. д.) Вы также можете попытаться сделать еду более аппетитной, чтобы переход был легким. Аппетит кошки во многом зависит от ее обоняния.
Инфекции верхних дыхательных путей (ВДП) не являются редкостью для котят и могут вызывать снижение аппетита из-за заложенности носа, лихорадки или усталости. Если у вашего котенка заложен нос, ему будет сложнее почувствовать запах еды, и в результате он может не есть. В этом случае вам, возможно, придется больше полагаться на влажные корма, особенно те, которые обладают сильным ароматом. Если ваш котенок не хочет есть свой обычный влажный корм, попробуйте сменить вкус или текстуру, чтобы проверить, поможет ли это.
Природное любопытство котят иногда приводит их к неприятностям. Известны случаи, когда котята ели нитки, мишуру, резинки для волос и другие предметы, которые могут застрять у них в желудке или тонком кишечнике. Никогда не позволяйте котенку играть с
Иногда требуется хирургическое вмешательство для удаления предмета, поэтому сразу же звоните ветеринару, если вы подозреваете, что ваш котенок съел что-то, что ему не следовало есть, или если снижение аппетита сопровождается рвотой.
Хотя многие котята общительны и выносливы, некоторые могут быть напуганы другими пушистыми членами семьи, когда дело доходит до приема пищи. Выделите котенку безопасное место для еды, где его не будут преследовать или беспокоить другие кошки или собаки в семье.
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