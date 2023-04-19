Котёнок отказывается от еды: напуган другими питомцами, инфекция ВДП и ещё несколько причин

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вас беспокоит, что ваша кошка ест недостаточно? Как владелец домашнего животного вы должны обращать внимание на привычки вашего питомца в питании, поскольку это может дать вам представление о его самочувствии.

Причины, по которым котёнок не ест

Обычно котята начинают есть твердую пищу в возрасте от 6 до 8 недель. Вот некоторые причины, по которым ваш котенок может не есть корм.

Возможно, ваш котёнок всё ещё учится есть

Когда котята начинают переходить на твердую пищу, их следует знакомить с различными видами и текстурами корма, чтобы они могли понять, что им больше нравится. Если ваш только что отнятый от груди котенок не хочет есть, возможно, дело в том, что нужно просто переключить его с круглого корма на продолговатый. Предлагайте влажные и сухие корма разной текстуры и формы (паштет, рагу, бульон, треугольные, круглые и т. д.) Вы также можете попытаться сделать еду более аппетитной, чтобы переход был легким. Аппетит кошки во многом зависит от ее обоняния.

Возможно, у вашего котёнка инфекция верхних дыхательных путей

Инфекции верхних дыхательных путей (ВДП) не являются редкостью для котят и могут вызывать снижение аппетита из-за заложенности носа, лихорадки или усталости. Если у вашего котенка заложен нос, ему будет сложнее почувствовать запах еды, и в результате он может не есть. В этом случае вам, возможно, придется больше полагаться на влажные корма, особенно те, которые обладают сильным ароматом. Если ваш котенок не хочет есть свой обычный влажный корм, попробуйте сменить вкус или текстуру, чтобы проверить, поможет ли это.

Возможно, ваш котёнок съел что-то, что ему не следовало есть

Природное любопытство котят иногда приводит их к неприятностям. Известны случаи, когда котята ели нитки, мишуру, резинки для волос и другие предметы, которые могут застрять у них в желудке или тонком кишечнике. Никогда не позволяйте котенку играть с

бечевкой,

лентами для воздушных шаров,

лентами для волос,

пластиковой травой, используемой в пасхальных корзинах,

мишурой

и другими предметами, которые он может съесть.

Иногда требуется хирургическое вмешательство для удаления предмета, поэтому сразу же звоните ветеринару, если вы подозреваете, что ваш котенок съел что-то, что ему не следовало есть, или если снижение аппетита сопровождается рвотой.

Котёнок может быть напуган вашей собакой или другими кошками

Хотя многие котята общительны и выносливы, некоторые могут быть напуганы другими пушистыми членами семьи, когда дело доходит до приема пищи. Выделите котенку безопасное место для еды, где его не будут преследовать или беспокоить другие кошки или собаки в семье.

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