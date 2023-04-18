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Марина Лебедева

Вечно голодная кошка: почему ваш питомец всегда хочет есть

2:59
Зоосфера » Кошки

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваша кошка кажется всегда голодной? Если вас беспокоят пищевые привычки вашей кошки, то причин ее ненасытного аппетита может быть несколько.

Вечно голодная кошка: почему ваш питомец всегда хочет есть

Скука и попрошайничество

Ваша кошка настойчиво мяукает на вас, даже после того, как ее покормили? Она постоянно выпрашивает еду или ведет себя так, будто голодна, даже когда уже достаточно поела? Иногда кошки могут есть, потому что им просто скучно. Для борьбы с этим постарайтесь сделать среду обитания вашей кошки более насыщенной. Вы можете попробовать добавить интерактивные игрушки или головоломки, например, игрушки, позволяющие кошке охотиться или искать еду, что поможет избавиться от привычки попрошайничать.

Некачественная диета

Некачественная пища или отсутствие в рационе кошки калорий, достаточных для поддержания ее активности в течение дня, также может привести к приступам голода. Чтобы ваша кошка получала необходимые ей питательные вещества, кормите ее хорошо сбалансированным рационом, составленным с учетом ее образа жизни. Например, котятам и активным кошкам требуется больше калорий, а малоподвижным и кошкам среднего возраста — меньше. Обсудите план питания с ветеринаром, чтобы определить оптимальный рацион и ежедневное потребление калорий для поддержания здоровой жизни вашей кошки.

Старение и изменения в метаболизме

С возрастом метаболизм кошек меняется, и их организм теряет мышечную массу. Ваша кошка может чувствовать себя более голодной, чтобы не отставать от этих изменений. Ваш ветеринар поможет определить количество жиров, белков, аминокислот и углеводов, которые ваша кошка должна потреблять ежедневно, чтобы уменьшить желание есть больше.

Побочные эффекты лекарств

Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды, например преднизолон, и стимуляторы аппетита, например миртазапин или капроморелин, вызывают усиление чувства голода. Ваш ветеринар обсудит эти возможные побочные эффекты при назначении новых лекарств. Иногда ветеринары назначают эти препараты для повышения аппетита у некоторых кошек с проблемами аппетита.

Кишечные паразиты

Тяжелые паразитарные инфекции или некоторые виды паразитов (в частности, круглые черви и ленточные черви) могут вызывать повышенный голод у кошек. Паразиты забирают значительную часть калорий, поступающих в организм кошки, вызывая потерю веса и голод даже при частом и высококалорийном питании. Ваш ветеринар может сделать анализ кала и дать кошке соответствующие препараты для дегельминтизации, чтобы избавить ее организм от этих кишечных паразитов.

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Почему ваша кошка или кот постоянно просит есть?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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