У вашей кошки покраснели дёсна: это могут быть гингивит, отравление цианидами или стоматит

3:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своей живучестью и часто скрывают признаки болезни, поэтому владельцам кошек трудно заметить проблемы со здоровьем у своих питомцев. Однако цвет десен вашей кошки может дать важные подсказки об общем состоянии ее здоровья. У здоровой кошки десны должны быть светло-розового цвета. Но если вы заметили, что десны вашей кошки темно-розовые или красные, это может указывать на скрытую проблему со здоровьем, которая требует немедленного обращения к ветеринару.

Причины покраснения десен у кошек

Гингивит

Гингивит — это заболевание, при котором десна краснеют и опухают. Он возникает при скоплением зубного налета вдоль линии десен. Бактерии, содержащиеся в налете, проникают в десны, вызывая воспаление, покраснение, отек и боль. Плохая гигиена полости рта, скученность зубов или другие заболевания могут способствовать развитию гингивита. Тяжесть гингивита может варьироваться от легкой до тяжелой и может усугубляться без соответствующего стоматологического лечения у ветеринара.

Стоматит

Стоматит — это тяжелое воспаление, распространяющееся на большую или всю полость рта, включая десны, язык, нёбо или губы. Он часто сопровождается гингивитом и может быть связан с иммунной реакцией на бактерии, которые попадают в зубной налет. У кошек со стоматитом могут наблюдаться такие симптомы, как вялость, слюнотечение, отсутствие аппетита. Если вы заметили эти признаки у своей кошки, вам следует отвести ее к ветеринару для обследования.

Тепловой удар

Кошки не так эффективно регулируют температуру своего тела, как люди. Когда температура их тела достигает 45 градусов по Цельсию, это может привести к тепловому удару. Тепловой удар может произойти, если кошка длительное время находится на жаре без хорошей вентиляции. Кошки с ожирением, породы с плоской мордой, больные кошки, котята и пожилые кошки более склонны к тепловому удару.

Симптомы теплового удара у кошек включают темно-красные десны и язык, учащенное сердцебиение, рвоту, диарею, одышку, учащенное дыхание, вялость, дезориентацию, слюнотечение или судороги. Если вы подозреваете, что у вашей кошки тепловой удар, необходимо немедленно отвезти ее к ветеринару, так как тепловой удар может привести к летальному исходу, если его не лечить.

Токсины

Отравление цианидами может вызвать покраснение десен, расширение зрачков, одышку и рвоту у кошек. Этот вид отравления чаще всего возникает при проглатывании некоторых растений, удобрений, пестицидов или большого количества яблочных семян, стеблей или листьев.

Крысиный яд — еще один распространенный яд, который может вызвать покраснение десен. Некоторые крысиные яды содержат химические вещества (антикоагулянты), которые препятствуют свертыванию крови, что может привести к обильному кровотечению. Если ваша кошка проглотила крысиный яд, вы можете заметить маленькие красные точки на ее деснах, ушах или глазах.

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