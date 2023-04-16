Глухая собака: вам придётся изменить способ общения с вашим питомцем

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

По мере старения вашего питомца потеря слуха является распространенной проблемой, с которой вы и ваш мохнатый друг можете столкнуться. Хотя потеря слуха может быть трудным этапом, это не означает, что ваш питомец больше не может быть полноценным членом семьи. Приложив немного творческих усилий и тренировок, вы сможете устранить пробел в общении с вашим пожилым питомцем.

Определение проблемы

Если вы заметили потерю слуха у своего питомца, первым делом обратитесь к ветеринару. Хотя проблема может быть связана с возрастом, существует несколько возможных причин, таких как ушные инфекции или инородное тело, или нарост в ухе, которые требуют ветеринарного вмешательства. Конкретные проблемы можно решить, а в некоторых случаях даже обратить вспять. Однако если потеря слуха носит необратимый характер, вам придется изменить способ общения с вашим питомцем.

Общение с вашим питомцем

Если ваш питомец начинает плохо слышать, вам придется использовать видимые сигналы для общения с ним. Использование сигнала, например, поднятия большого пальца вверх или хлопка в ладоши, который означает "хороший мальчик" или "хорошо выполненная работа", поможет вашему питомцу понять ваше одобрение. Если после сигнала сразу же последует вознаграждение, например, лакомство, поглаживание, игра в перетягивание каната или выход на улицу, вы сможете закрепить положительное поведение.

Обучение визуальным сигналам

Слабослышащего питомца необходимо научить ориентироваться на визуальные команды для различных видов поведения, включая "сидеть" и "лежать". Привлечь внимание собаки поможет команда "смотри на меня". При выгуле собаки легкое потягивание за поводок или поглаживание может послужить сигналом к тому, чтобы собака переориентировала свое тело так, чтобы смотреть на вас. Когда собака не на поводке, мах рукой, легкое прикосновение к плечу или спине. Однако вам необходимо научить животное понимать, что означает тот или иной сигнал.

Меняйте сигналы

Чтобы научить питомца смотреть на вас в ответ на сигнал "смотри на меня", запустите стимул, например, легкое прикосновение к плечу или легкое потягивание поводка, и поднесите лакомство к его носу и вверх, на уровень ваших глаз. Как только собака установит с вами зрительный контакт, пометьте это сигналом "хорошая собака", например, большим пальцем вверх, а затем дайте лакомство. Начинайте постепенно отказываться от лакомства по мере того, как ваш питомец все лучше усваивает это поведение. Когда ваша собака будет охотно смотреть вам в глаза, начните обучать ее другим сигналам руками для повседневных действий.

Переобучение вербальным сигналам

Команды, которые собака ранее заучивала по словесным сигналам, необходимо переучивать с помощью визуальных или физических сигналов. При использовании визуальных и физических сигналов ваш питомец будет лучше понимать, что вы ему говорите. Адаптация способа общения вашего питомца облегчит потерю слуха и ему, и вам.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...