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Марина Лебедева

Зуд в ушах иногда вызывает мучительную боль у питомцев: причины воспаления

3:20
Зоосфера

Если вы заметили, что ваш питомец постоянно чешет и трясет головой, это может быть связано с зудом в ушах, что может быть чрезвычайно неприятным явлением для домашних животных, особенно если речь идет об обоих ушах. Более того, некоторые питомцы могут испытывать мучительную боль, которая может сохраняться, если не лечить их должным образом.

Зуд в ушах иногда вызывает мучительную боль у питомцев: причины воспаления

Причины зуда в ушах у домашних животных

Вот некоторые из наиболее распространенных причин зуда в ушах у домашних животных:

Аллергическое заболевание кожи

Домашние животные, особенно собаки, склонны к аллергическим заболеваниям кожи, которые могут вызвать воспаление ушей в ответ на аллерген. Такая реакция может привести к увеличению количества воска и других выделений, что является питательной средой для таких организмов, как дрожжи и бактерии, которые процветают в теплой и увлажненной среде. Эти организмы вызывают дальнейшее воспаление и даже провоцируют дополнительные аллергические реакции.

Дрожжевые инфекции

Хотя почти все дрожжевые инфекции у домашних животных являются вторичными по отношению к аллергическим заболеваниям кожи, некоторые питомцы, не страдающие от аллергии, также могут заболеть дрожжевыми инфекциями при наличии соответствующих условий. Известно, что дрожжевые инфекции вызывают сильный зуд у домашних животных.

Ушные клещи

Ушные клещи — это паукообразные и микроскопические паразиты, которые часто встречаются у животных. Они могут вызывать сильный зуд и дискомфорт в ушах питомцев.

Другие внешние паразиты

Помимо ушных клещей, причиной зуда в ушах могут быть и другие внешние паразиты, такие как блохи, клещи и человекообразные клещи. Эти паразиты могут вызывать зуд в ушах и причинять дискомфорт.

Инородные тела

Иногда инородные предметы, такие как колосья травы, кусочки ватного тампона или бумажного полотенца, оставленные во время чистки ушей, могут оказаться в ухе вашего питомца, что приводит к зуду и энергичному встряхиванию головой.

Ушные образования

Образования в ушном канале, такие как полипы и раковые опухоли, могут вести себя как любой инородный предмет и вызывать зуд.

Что можно сделать в домашних условиях

Вот некоторые меры, которые вы можете предпринять в домашних условиях, чтобы не допустить зуда в ушах у вашего питомца:

Регулярно проверяйте уши вашего питомца

Вы должны проверять уши своего питомца каждую неделю или чаще, если это рекомендует ваш ветеринар. Загляните внутрь и убедитесь, что ушной канал ничем не забит. Гладкая, блестящая поверхность с нежно-розовым оттенком — вот что вы хотите увидеть. Если вы заметили покраснение или выделения, обратите на это внимание ветеринара.

Регулярно чистите уши вашего питомца

Некоторым животным требуется ежедневная чистка ушей, в то время как другие могут обойтись без серьезного внимания. Тем не менее всем владельцам домашних животных рекомендуется протирать уши своих питомцев хотя бы раз в две недели.

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Лечение зуда в ушах у собак и кошек
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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