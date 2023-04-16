Никогда не поздно начать дрессировать свою пожилую собаку

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы думаете, что ваша пожилая собака уже не в состоянии выучить новые трюки, подумайте еще раз. В то время как щенков часто обучают послушанию, пожилые собаки также могут извлечь пользу из структурированной дрессировки, чтобы улучшить свое поведение и укрепить связь с хозяином. Даже если ваша пожилая собака никогда не проходила формального обучения, она все равно может научиться новым приемам поведения при правильном подходе.

Обучение пожилой собаки новым трюкам

Ключевым моментом в дрессировке пожилой собаки является использование методов положительного подкрепления, которые поощряют хорошее поведение лакомствами, похвалой или игрой. Важно установить разумные ожидания для вашей пожилой собаки, поскольку у нее могут быть физические ограничения, которые влияют на ее выносливость или силу. Например, такие высокоинтенсивные занятия, как соревновательный флайбол или дрессировка на ловкость, могут не подходить для пожилых собак.

У пожилых собак также могут наблюдаться изменения в мозге, которые могут повлиять на процесс обучения. Вы можете спросить своего ветеринара о добавлении в рацион собаки жирных кислот и добавок для функционирования мозга. Если у вашего питомца наблюдаются изменения в поведении в пожилом возрасте, важно проконсультироваться с ветеринаром перед началом любой дрессировки, поскольку некоторые изменения могут быть связаны с медицинскими проблемами.

Дрессировка приносит пользу и вам, и вашей собаке

Дрессировка пожилой собаки не только улучшает ее поведение, но и укрепляет связь и общение между вами и вашим пушистым другом. Даже если у вашей пожилой собаки с годами выработались плохие привычки, вы все равно можете научить ее новому поведению, используя методы положительного подкрепления.

Например, Бублик, недавно приобретенный 10-летний бостон-терьер, пришел на занятия по дрессировке, не имея никакого опыта общения с другими собаками. Используя методы положительного подкрепления, Бублик быстро выучил основные команды и даже превзошел более молодых собак в классе. Что еще более важно, поведение Бублика по отношению к другим собакам изменилось, он стал более спокойным и менее конфликтным. Связь между Бубликом и его хозяйкой Дарьей также укрепилась, так как они научились общаться с помощью дрессировки.

Никогда не поздно начать дрессировать свою пожилую собаку. С помощью терпения, положительного подкрепления и разумных ожиданий вы сможете научить своего пушистого друга новому поведению и укрепить вашу связь.

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