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Марина Лебедева

Никогда не поздно начать дрессировать свою пожилую собаку

2:48
Зоосфера » Собаки

Если вы думаете, что ваша пожилая собака уже не в состоянии выучить новые трюки, подумайте еще раз. В то время как щенков часто обучают послушанию, пожилые собаки также могут извлечь пользу из структурированной дрессировки, чтобы улучшить свое поведение и укрепить связь с хозяином. Даже если ваша пожилая собака никогда не проходила формального обучения, она все равно может научиться новым приемам поведения при правильном подходе.

Никогда не поздно начать дрессировать свою пожилую собаку

Обучение пожилой собаки новым трюкам

Ключевым моментом в дрессировке пожилой собаки является использование методов положительного подкрепления, которые поощряют хорошее поведение лакомствами, похвалой или игрой. Важно установить разумные ожидания для вашей пожилой собаки, поскольку у нее могут быть физические ограничения, которые влияют на ее выносливость или силу. Например, такие высокоинтенсивные занятия, как соревновательный флайбол или дрессировка на ловкость, могут не подходить для пожилых собак.

У пожилых собак также могут наблюдаться изменения в мозге, которые могут повлиять на процесс обучения. Вы можете спросить своего ветеринара о добавлении в рацион собаки жирных кислот и добавок для функционирования мозга. Если у вашего питомца наблюдаются изменения в поведении в пожилом возрасте, важно проконсультироваться с ветеринаром перед началом любой дрессировки, поскольку некоторые изменения могут быть связаны с медицинскими проблемами.

Дрессировка приносит пользу и вам, и вашей собаке

Дрессировка пожилой собаки не только улучшает ее поведение, но и укрепляет связь и общение между вами и вашим пушистым другом. Даже если у вашей пожилой собаки с годами выработались плохие привычки, вы все равно можете научить ее новому поведению, используя методы положительного подкрепления.

Например, Бублик, недавно приобретенный 10-летний бостон-терьер, пришел на занятия по дрессировке, не имея никакого опыта общения с другими собаками. Используя методы положительного подкрепления, Бублик быстро выучил основные команды и даже превзошел более молодых собак в классе. Что еще более важно, поведение Бублика по отношению к другим собакам изменилось, он стал более спокойным и менее конфликтным. Связь между Бубликом и его хозяйкой Дарьей также укрепилась, так как они научились общаться с помощью дрессировки.

Никогда не поздно начать дрессировать свою пожилую собаку. С помощью терпения, положительного подкрепления и разумных ожиданий вы сможете научить своего пушистого друга новому поведению и укрепить вашу связь.

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Дрессировка взрослой собаки. Можно ли научить взрослую собаку командам?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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