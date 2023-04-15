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Марина Лебедева

Лучшее время для дрессировки собаки — перед прогулкой

2:50
Зоосфера » Собаки

Дрессировка вашего пушистого друга — важный аспект ответственного содержания домашних животных, и многие владельцы часто сталкиваются с проблемой выбора оптимального времени для дрессировки своих собак.

Лучшее время для дрессировки собаки — перед прогулкой

Почему дрессировка собаки важна

Собаки — социальные животные, которые любят общение, игры и умственную стимуляцию. Дрессировка собаки поможет вам установить прочную связь с вашим питомцем и будет способствовать хорошему поведению. Важно обучить собаку не только выполнять команды, но и избегать нежелательного поведения, которое может привести к агрессии, беспокойству и разрушению. Хорошо обученная собака может стать прекрасным компаньоном и облегчить вашу жизнь, но для этого требуется время, терпение и последовательность.

Когда дрессировать собаку

Лучшее время для дрессировки собаки — перед прогулкой. Многие собаки чрезмерно радуются прогулке, и им трудно сосредоточиться на дрессировке. Дрессировка собаки перед прогулкой гарантирует, что она спокойна, сосредоточена и готова к обучению. Это также помогает понять, что дрессировка — важная часть дня, а прогулка — награда за хорошее поведение.

Подход "Учись зарабатывать"

Подход "учись зарабатывать" — ценный инструмент для дрессировки собак, особенно тех, которые склонны к возбуждению. При этом подходе собака должна выполнять основные правила поведения, чтобы получить вознаграждение в виде внимания, похвалы, игры, лакомства или прогулки. Этот подход работает за счет поощрения спокойного поведения и игнорирования нежелательного поведения, например, гиперактивности перед прогулкой.

Дрессировка начинается дома

Дрессировка собаки начинается с того момента, когда вы и ваш питомец встаете с постели утром. Например, когда вы утром выпускаете собаку на улицу, чтобы она сходила в туалет, попросите ее "подождать" у двери, а не бросаться на улицу. Вы также можете попросить животное сесть, прежде чем погладить его, чтобы избежать прыжков. Все, что ваш питомец хочет сделать или получить, должно быть дано только после демонстрации спокойного поведения.

Использование одного и того же подхода во время прогулок

Когда вы готовитесь к прогулке, попросите собаку выполнить какое-либо действие, например: "Сидеть!", пока вы надеваете ей ошейник. Обращайтесь к питомцу, пока он остается в положении сидя, чтобы облегчить процесс дрессировки. Собака усвоит, что поводок застегивается только тогда, когда она остается сидеть. Поскольку поводок ассоциируется с выходом на прогулку, его застегивание может быть само по себе наградой.

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Как часто и как долго нужно дрессировать собаку. Сколько заниматься с собакой?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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