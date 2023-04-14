Если вы являетесь владельцем и птицы, и кошки, важно принять меры, чтобы пернатый друг оставался в безопасности от хищных инстинктов вашей мурлыки.
Процесс принятия друг друга у кошки и птицы занимает очень много времени. Вы должны начать с того, чтобы просто позволить питомцам увидеть друг друга на расстоянии, птица обязательно должна при этом находиться в клетке.
Естественный инстинкт кошки наброситься, поймать и "поиграть" с птицей может проявиться в любой момент. Конечно, не все питомцы одинаковы. Одних присутствие птицы вообще может не заботить, в то время как для других добраться до обитателя клетки может стать жизненной миссией.
Когда вас нет дома, необходимо держать кошку и птицу в разных местах. Это поможет предотвратить любые несчастные случаи или инциденты в ваше отсутствие. Однако когда вы дома, вы можете позволить обоим питомцам находиться в одной зоне, если вы будете наблюдать за их поведением и общением.
Когда ваша птица и кошка находятся на одной территории, необходимо убедиться, что птица находится в безопасном пространстве. Поставьте клетку высоко и на открытом месте, подальше от всего, куда может забраться кошка. Вы также можете сделать территорию вокруг клетки менее привлекательной для кошки, используя цитрусовое масло, кожуру или фольгу на полу.
Кошки — прирожденные охотники, поэтому важно предоставить им возможность проявить свои хищнические инстинкты безопасным способом. Направьте внимание кошки на интерактивные игрушки, которые расходуют физическую и умственную энергию, например, игровые мышки или игрушки из перьев. Пищевые головоломки также могут стать отличным способом отвлечь внимание кошки от вашей птицы.
В некоторых случаях мирное сосуществование кошек и птиц невозможно. В этом случае лучшим решением для психического и физического благополучия вашего пернатого друга может стать возвращение птицы на родину.
Хотя охота кошек на птиц является естественной, важно принять меры, чтобы ваша птица оставалась в безопасности от хищнических инстинктов вашей кошки. Разделяйте своих питомцев, когда вас нет рядом, создавайте безопасное пространство для птицы и перенаправляйте внимание кошки — все это поможет сохранить птицу в безопасности и сделать ее счастливой в вашем доме.
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