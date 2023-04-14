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Марина Лебедева

Хищник и добыча: когда вас нет дома, оставляйте кошку и птицу в разных местах

2:56
Зоосфера

Если вы являетесь владельцем и птицы, и кошки, важно принять меры, чтобы пернатый друг оставался в безопасности от хищных инстинктов вашей мурлыки.

Хищник и добыча: когда вас нет дома, оставляйте кошку и птицу в разных местах

Процесс принятия друг друга у кошки и птицы занимает очень много времени. Вы должны начать с того, чтобы просто позволить питомцам увидеть друг друга на расстоянии, птица обязательно должна при этом находиться в клетке.

Естественный инстинкт кошки наброситься, поймать и "поиграть" с птицей может проявиться в любой момент. Конечно, не все питомцы одинаковы. Одних присутствие птицы вообще может не заботить, в то время как для других добраться до обитателя клетки может стать жизненной миссией.

Разделяйте питомцев, когда вас нет рядом

Когда вас нет дома, необходимо держать кошку и птицу в разных местах. Это поможет предотвратить любые несчастные случаи или инциденты в ваше отсутствие. Однако когда вы дома, вы можете позволить обоим питомцам находиться в одной зоне, если вы будете наблюдать за их поведением и общением.

Создайте безопасное пространство для вашей птицы

Когда ваша птица и кошка находятся на одной территории, необходимо убедиться, что птица находится в безопасном пространстве. Поставьте клетку высоко и на открытом месте, подальше от всего, куда может забраться кошка. Вы также можете сделать территорию вокруг клетки менее привлекательной для кошки, используя цитрусовое масло, кожуру или фольгу на полу.

Перенаправьте внимание вашей кошки

Кошки — прирожденные охотники, поэтому важно предоставить им возможность проявить свои хищнические инстинкты безопасным способом. Направьте внимание кошки на интерактивные игрушки, которые расходуют физическую и умственную энергию, например, игровые мышки или игрушки из перьев. Пищевые головоломки также могут стать отличным способом отвлечь внимание кошки от вашей птицы.

Рассмотрите возможность возвращения птицы на родину

В некоторых случаях мирное сосуществование кошек и птиц невозможно. В этом случае лучшим решением для психического и физического благополучия вашего пернатого друга может стать возвращение птицы на родину.

Хотя охота кошек на птиц является естественной, важно принять меры, чтобы ваша птица оставалась в безопасности от хищнических инстинктов вашей кошки. Разделяйте своих питомцев, когда вас нет рядом, создавайте безопасное пространство для птицы и перенаправляйте внимание кошки — все это поможет сохранить птицу в безопасности и сделать ее счастливой в вашем доме.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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