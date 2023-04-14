Появление нового котёнка в доме, где живёт пожилая кошка, может оказаться непростой задачей, особенно если старый питомец не привык к другим кошкам. Хотя мы склонны воспринимать шипение и рычание как ненависть, важно понимать, что такое поведение вашей кошки вполне естественно.
Чтобы лучше понять это поведение, давайте разберемся, как домашние кошки взаимодействуют друг с другом в дикой природе. Одичавшие кошки живут в социальных группах и знают, кто входит в их "круг". Члены группы часто помогают друг другу. Если к группе одичавших кошек приближается незнакомый кот, как правило, мужского пола, это воспринимается как опасность для молодняка группы, и они пытаются защитить его, нападая на незнакомого кота.
В вашем доме старшая кошка или кошки воспринимают нового котенка как чужака, а не как члена своей семьи. Они не ненавидят котенка. Наоборот, они испытывают тревогу, и им нужно время, чтобы понять, что новая кошка не представляет угрозы. При знакомстве одной кошки с другой необходимо следовать нескольким простым принципам: первое время держать их раздельно, дать им достаточно времени, чтобы привыкнуть к запаху и присутствию друг друга, а также убедиться, что у каждой кошки достаточно корма, туалета и укромных мест, чтобы избежать конфронтации.
Даже после соблюдения всех правил знакомства ваша пожилая кошка может испугаться котенка спустя несколько недель. Одна из возможных причин этого заключается в том, что ваша кошка долгое время не видела других кошек. Кошкам, которые долгое время жили в одиночестве, требуется время, чтобы привыкнуть к присутствию другой кошки. Кроме того, если ваша кошка в детстве не научилась поведению у взрослых общительных сородичей, ей может потребоваться больше времени для адаптации к новому котенку.
Различия в характере также могут сыграть свою роль. Как и люди, каждая кошка — это уникальная личность со своими предпочтениями. Как одни люди могут нравиться или не нравиться другим людям, так и между кошками может происходить то же самое. В этом случае ваша цель должна заключаться в том, чтобы кошки могли сосуществовать "не ссорясь". Если две или более кошек в вашем доме не ладят друг с другом, обратитесь за помощью к ветеринару, который может предложить помощь напрямую или направить вас к специалисту по поведению кошек.
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