Ваша пожилая кошка может сопротивляться появлению нового котёнка в доме: он чужак

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Появление нового котёнка в доме, где живёт пожилая кошка, может оказаться непростой задачей, особенно если старый питомец не привык к другим кошкам. Хотя мы склонны воспринимать шипение и рычание как ненависть, важно понимать, что такое поведение вашей кошки вполне естественно.

Кошки по природе подозрительны к своим сородичам

Чтобы лучше понять это поведение, давайте разберемся, как домашние кошки взаимодействуют друг с другом в дикой природе. Одичавшие кошки живут в социальных группах и знают, кто входит в их "круг". Члены группы часто помогают друг другу. Если к группе одичавших кошек приближается незнакомый кот, как правило, мужского пола, это воспринимается как опасность для молодняка группы, и они пытаются защитить его, нападая на незнакомого кота.

В вашем доме старшая кошка или кошки воспринимают нового котенка как чужака, а не как члена своей семьи. Они не ненавидят котенка. Наоборот, они испытывают тревогу, и им нужно время, чтобы понять, что новая кошка не представляет угрозы. При знакомстве одной кошки с другой необходимо следовать нескольким простым принципам: первое время держать их раздельно, дать им достаточно времени, чтобы привыкнуть к запаху и присутствию друг друга, а также убедиться, что у каждой кошки достаточно корма, туалета и укромных мест, чтобы избежать конфронтации.

Возможные причины сопротивления вашей пожилой кошки

Даже после соблюдения всех правил знакомства ваша пожилая кошка может испугаться котенка спустя несколько недель. Одна из возможных причин этого заключается в том, что ваша кошка долгое время не видела других кошек. Кошкам, которые долгое время жили в одиночестве, требуется время, чтобы привыкнуть к присутствию другой кошки. Кроме того, если ваша кошка в детстве не научилась поведению у взрослых общительных сородичей, ей может потребоваться больше времени для адаптации к новому котенку.

Различия в характере также могут сыграть свою роль. Как и люди, каждая кошка — это уникальная личность со своими предпочтениями. Как одни люди могут нравиться или не нравиться другим людям, так и между кошками может происходить то же самое. В этом случае ваша цель должна заключаться в том, чтобы кошки могли сосуществовать "не ссорясь". Если две или более кошек в вашем доме не ладят друг с другом, обратитесь за помощью к ветеринару, который может предложить помощь напрямую или направить вас к специалисту по поведению кошек.

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