Чрезмерное вылизывание — распространённый признак зуда или психогенной алопеции у кошек

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ваша кошка чрезмерно вылизывает себя до такой степени, что вырывает пучки шерсти или оставляет лысые участки на коже? Такое поведение не является нормальным и может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

Медицинские причины выдергивания шерсти

Чрезмерное вылизывание — распространенный признак зуда у кошек. В ответ на зуд кошка может почесаться или выдернуть шерсть. Если у вашей кошки наблюдаются эти симптомы, важно отвести ее к ветеринару, чтобы выявить основную причину зуда. К числу наиболее распространенных медицинских причин выдергивания шерсти у кошек относятся:

Внешние паразиты

Блохи, клещи и вши могут вызывать сильный зуд у кошек. Даже у комнатных кошек могут быть блохи, поэтому важно проверить кошку на наличие этих паразитов, если она чрезмерно вылизывает шерсть. Ваш ветеринар порекомендует средство для борьбы с паразитами, чтобы избавиться от блох.

Бактериальные или грибковые инфекции

Инфекции кожи могут вызывать зуд и дискомфорт у кошек. Ваш ветеринар сделает соскоб кожи или посев на культуру, чтобы определить конкретный тип инфекции и назначить соответствующее лечение.

Аллергия на окружающую среду или пищу

У кошек может развиться аллергия на элементы окружающей среды, такие как пыльца, пылевые клещи или плесень, или на определенные продукты питания. Аллергия может привести к зуду и выдергиванию шерсти. Ветеринар порекомендует аллергопробы или диету с ограниченным содержанием белка, чтобы выявить аллерген и облегчить симптомы вашей кошки.

Боль

Кошки могут сосредоточить процесс вылизывания на тех местах, где они чувствуют боль. Например, кошка с циститом может чрезмерно вычесывать живот, а кошка с артритом может вылизывать шерсть на участках вокруг болезненных суставов.

Поведенческие причины выщипывания шерсти

Хотя наиболее распространенной причиной выдергивания шерсти у кошек являются медицинские причины, поведенческие проблемы также могут привести к такому поведению. У некоторых кошек может развиться состояние, называемое психогенной алопецией, которое характеризуется чрезмерным вылизыванием и выдергиванием шерсти. Основной причиной психогенной алопеции является стресс или беспокойство, часто вызванные изменениями в окружающей кошку среде. Если у вашей кошки диагностирована психогенная алопеция, ваш ветеринар порекомендует методы модификации поведения, например, увеличить время игр или обеспечить большее обогащение окружающей среды.

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