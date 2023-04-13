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Марина Лебедева

Чрезмерное вылизывание — распространённый признак зуда или психогенной алопеции у кошек

2:47
Зоосфера » Кошки

Ваша кошка чрезмерно вылизывает себя до такой степени, что вырывает пучки шерсти или оставляет лысые участки на коже? Такое поведение не является нормальным и может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

Чрезмерное вылизывание — распространённый признак зуда или психогенной алопеции у кошек

Медицинские причины выдергивания шерсти

Чрезмерное вылизывание — распространенный признак зуда у кошек. В ответ на зуд кошка может почесаться или выдернуть шерсть. Если у вашей кошки наблюдаются эти симптомы, важно отвести ее к ветеринару, чтобы выявить основную причину зуда. К числу наиболее распространенных медицинских причин выдергивания шерсти у кошек относятся:

Внешние паразиты

Блохи, клещи и вши могут вызывать сильный зуд у кошек. Даже у комнатных кошек могут быть блохи, поэтому важно проверить кошку на наличие этих паразитов, если она чрезмерно вылизывает шерсть. Ваш ветеринар  порекомендует средство для борьбы с паразитами, чтобы избавиться от блох.

Бактериальные или грибковые инфекции

Инфекции кожи могут вызывать зуд и дискомфорт у кошек. Ваш ветеринар сделает соскоб кожи или посев на культуру, чтобы определить конкретный тип инфекции и назначить соответствующее лечение.

Аллергия на окружающую среду или пищу

У кошек может развиться аллергия на элементы окружающей среды, такие как пыльца, пылевые клещи или плесень, или на определенные продукты питания. Аллергия может привести к зуду и выдергиванию шерсти. Ветеринар  порекомендует аллергопробы или диету с ограниченным содержанием белка, чтобы выявить аллерген и облегчить симптомы вашей кошки.

Боль

Кошки могут сосредоточить процесс вылизывания на тех местах, где они чувствуют боль. Например, кошка с циститом может чрезмерно вычесывать живот, а кошка с артритом может вылизывать шерсть на участках вокруг болезненных суставов.

Поведенческие причины выщипывания шерсти

Хотя наиболее распространенной причиной выдергивания шерсти у кошек являются медицинские причины, поведенческие проблемы также могут привести к такому поведению. У некоторых кошек может развиться состояние, называемое психогенной алопецией, которое характеризуется чрезмерным вылизыванием и выдергиванием шерсти. Основной причиной психогенной алопеции является стресс или беспокойство, часто вызванные изменениями в окружающей кошку среде. Если у вашей кошки диагностирована психогенная алопеция, ваш ветеринар порекомендует методы модификации поведения, например, увеличить время игр или обеспечить большее обогащение окружающей среды.

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Почему у кошки выпадает шерсть, выпадение шерсти у кошек
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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