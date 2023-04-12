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Марина Лебедева

Крупные рыбки в вашем аквариуме проживут дольше, чем мелкие

2:47
Зоосфера » Рыбы

Как владельцу аквариума вам может быть интересно, сколько проживут ваши рыбки. Хотя предсказать продолжительность жизни отдельных рыб довольно сложно, факторы окружающей среды и генетические компоненты могут дать приблизительные цифры.

Крупные рыбки в вашем аквариуме проживут дольше, чем мелкие

Корреляция между размером и продолжительностью жизни

Исследования показали, что размер организма связан с эффективностью клеток, что влияет на продолжительность жизни. Ученые обнаружили, что, например, слон живет дольше мыши из-за более медленного метаболизма. Такая же корреляция применима и к рыбам. Крупные рыбы, такие как плекосы, оскары и вьюны, обычно живут дольше, чем мелкие, такие как бетта или киллифиш. Поэтому очень важно помнить, что крупные рыбы в вашем аквариуме могут жить дольше, чем мелкие.

Репродуктивная стратегия и продолжительность жизни

Репродуктивная стратегия рыб может быть еще одним показателем продолжительности жизни. Известно, что рыбы, откладывающие икру, такие как сомики, золотые рыбки и серебряные метиннисы, живут десять лет и более. С другой стороны, у живородящих рыб, таких как гуппи и молли, продолжительность жизни относительно короче — от трех до пяти лет. Рыбы, откладывающие икру, тратят больше энергии на воспроизводство, чем живородящие рыбы, что может объяснить, почему они живут дольше.

Факторы окружающей среды и продолжительность жизни

Факторы окружающей среды также влияют на продолжительность жизни рыбы. Хотя генетика и размер играют важную роль, владельцы аквариумов могут предпринять некоторые шаги, чтобы их рыбы жили дольше. Вот несколько советов:

  • Придерживайтесь расписания: рыбы преуспевают, когда их мир работает по предсказуемому графику. Последовательность в кормлении, подмене воды и продолжительности светового дня может уменьшить стресс у рыб.
  • Остерегайтесь задир: даже совместимые рыбки могут стать задирами. Добавление укромных мест и увеличение пространства может уменьшить хулиганское поведение.
  • Следите за химическим составом воды: ведите контрольный список и следите за уровнем pH, температурой и аммиаком в вашем аквариуме. Если не следить за качеством воды, вы можете поставить под угрозу здоровье ваших рыбок.
  • Проводите профилактику болезней: замечайте любые изменения в поведении или внешнем виде рыбы, например, царапанье о камни — это может указывать на болезнь. Белые пятна или ватный налет могут быть признаком заразного кожного заболевания, требующего лечения.

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Сколько живут аквариумные рыбки?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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