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Марина Лебедева

Золотая рыбка в вашем доме должна быть здоровой и счастливой

2:47
Зоосфера » Рыбы

Золотые рыбки — самые популярные виды пресноводных рыб во всем мире. Они представлены более чем 200 видами, каждая из которых отличается уникальным внешним видом, ценовым диапазоном и индивидуальностью. Если вы решили завести золотую рыбку, вы должны обеспечить ей правильную среду обитания и питание, чтобы она была здоровой и счастливой.

Золотая рыбка в вашем доме должна быть здоровой и счастливой

Аквариум для золотых рыбок

Размер аквариума для золотых рыбок должен зависеть от вида вашей рыбки. Хорошим эмпирическим правилом является обеспечение не менее 38-75 л воды на одну рыбку, но некоторые виды, такие как оранды, рюкины и мавры, могут потребовать более просторной среды обитания. Кроме того, золотых рыбок следует содержать в как можно большем аквариуме.

Маленькие аквариумы не обеспечивают необходимого качества воды, аэрации и обогащения среды, которые нужны золотым рыбкам для жизни в неволе. Кроме того, среду обитания золотых рыбок следует обогатить живыми растениями, более крупным субстратом и укрытиями, чтобы создать для них более естественную среду.

Температура

Золотые рыбки относятся к холодноводным видам, но некоторые разновидности могут переносить более теплые температуры в пределах 20 градусов по Цельсию. Качество воды имеет решающее значение для поддержания здоровья золотых рыбок, поэтому необходимо еженедельно проверять воду в аквариуме. Перед добавлением любых животных аквариум с золотыми рыбками следует циклировать, а для поддержания хорошего качества воды и уровня кислорода необходимо обеспечить аэрацию и фильтрацию воды.

Чем кормить золотую рыбку

Золотые рыбки в основном всеядны, их высококачественный тонущий гранулированный или хлопьевидный корм должен содержать около 30% белка. Вы также можете иногда предлагать золотым рыбкам овощи, например, салат ромэн, живых или замороженных рассольных креветок, дафнию и криль. Гранулированный корм хранится дольше, чем хлопьевидный, но вы должны следить за кормлением, чтобы избежать проблем с плавучестью у ваших золотых рыбок. Взрослых золотых рыбок можно кормить один раз в день, в то время как молодым рыбкам может потребоваться более частое кормление.

Золотые рыбки могут стать прекрасным дополнением к вашим дому и семье, и при правильном уходе они могут прожить до 20 лет. Не забывайте обеспечивать им благоприятную среду обитания, соответствующее качество воды и питание, чтобы продлить срок их жизни и сохранить здоровье.

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10 фактов и заблуждений о золотых рыбках
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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