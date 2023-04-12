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Марина Лебедева

Вашему котёнку 10-12 месяцев: чаще играйте с ним и поощряйте его природное любопытство

3:06
Зоосфера » Кошки

По мере взросления котенок претерпевает физические и психические изменения. В возрасте от 10 до 12 месяцев ваша кошка находится в подростковом возрасте, и, как и человеческие подростки, она может захотеть расширить свои границы. Однако при правильном воспитании ваша кошка превратится в любящую взрослую особь, готовую принять свое место в семье.

Вашему котёнку 10-12 месяцев: чаще играйте с ним и поощряйте его природное любопытство

Физическое и психическое развитие котёнка

На этом этапе ваша кошка становится более зрелой физически и умственно. Ваша кошка уже должна исправно пользоваться туалетом, если происходят "несчастные" случаи, это может свидетельствовать о поведенческих или медицинских проблемах, поэтому необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Для каждой кошки в доме должен быть отдельный туалет, следите за тем, чтобы он был соответствующего размера и содержался в чистоте.

Следите за комочками шерсти, которые могут образовываться в этом возрасте. Когда кошки ухаживают за собой, они заглатывают выпавшие волосы, которые могут образовать плотный комок в желудке вашей кошки и вызвать запор или закупорку кишечника. Снизить риск образования крупных волосяных шариков можно с помощью частого расчесывания.

Изменения в поведении

Кошки в возрасте от 10 до 12 месяцев любопытны и игривы. Кошки-подростки могут играть слишком грубо, нападая на все, что движется. Важно проявить терпение и дать им возможность безопасно исследовать окружающий мир. Почаще играйте с ними и поощряйте их природное любопытство. Вы также можете предложить им игрушки с кошачьей мятой, чтобы отвлечь их внимание от неподходящих или опасных предметов.

Здоровье и питание

На этом этапе ваша кошка должна полностью отказаться от корма для котят. Корм для взрослых кошек содержит необходимое количество белка, в котором нуждается ваша кошка. Избегайте давать ей человеческую пищу — она может нарушить сбалансированный состав корма, что приведет к неблагоприятным последствиям. Более того, это может испортить вашу кошку и привести к тому, что она будет запрыгивать на обеденный стол и воровать еду из вашей тарелки. Лучше всего давать кошке корма премиум-класса, которые специально разработаны для удовлетворения всех диетических потребностей вашей кошки.

Советы по дрессировке

Дисциплина очень важна для вашей кошки в подростковом возрасте. Последовательность в действиях имеет решающее значение, но важно не бить и не оскорблять кошку. Используйте твердый и последовательный тон голоса, чтобы объяснить ей, какие места запрещены. Вы можете использовать бутылку с водой и пульверизатором, чтобы приучить кошку держаться подальше от определенных мест. Хвалите кошку, когда она принимает хорошее решение, и игнорируйте ее, когда она принимает плохое.

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Шотландский вислоухий котенок от 2 до 12 месяцев за 11 минут
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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