По мере взросления котенок претерпевает физические и психические изменения. В возрасте от 10 до 12 месяцев ваша кошка находится в подростковом возрасте, и, как и человеческие подростки, она может захотеть расширить свои границы. Однако при правильном воспитании ваша кошка превратится в любящую взрослую особь, готовую принять свое место в семье.
На этом этапе ваша кошка становится более зрелой физически и умственно. Ваша кошка уже должна исправно пользоваться туалетом, если происходят "несчастные" случаи, это может свидетельствовать о поведенческих или медицинских проблемах, поэтому необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Для каждой кошки в доме должен быть отдельный туалет, следите за тем, чтобы он был соответствующего размера и содержался в чистоте.
Следите за комочками шерсти, которые могут образовываться в этом возрасте. Когда кошки ухаживают за собой, они заглатывают выпавшие волосы, которые могут образовать плотный комок в желудке вашей кошки и вызвать запор или закупорку кишечника. Снизить риск образования крупных волосяных шариков можно с помощью частого расчесывания.
Кошки в возрасте от 10 до 12 месяцев любопытны и игривы. Кошки-подростки могут играть слишком грубо, нападая на все, что движется. Важно проявить терпение и дать им возможность безопасно исследовать окружающий мир. Почаще играйте с ними и поощряйте их природное любопытство. Вы также можете предложить им игрушки с кошачьей мятой, чтобы отвлечь их внимание от неподходящих или опасных предметов.
На этом этапе ваша кошка должна полностью отказаться от корма для котят. Корм для взрослых кошек содержит необходимое количество белка, в котором нуждается ваша кошка. Избегайте давать ей человеческую пищу — она может нарушить сбалансированный состав корма, что приведет к неблагоприятным последствиям. Более того, это может испортить вашу кошку и привести к тому, что она будет запрыгивать на обеденный стол и воровать еду из вашей тарелки. Лучше всего давать кошке корма премиум-класса, которые специально разработаны для удовлетворения всех диетических потребностей вашей кошки.
Дисциплина очень важна для вашей кошки в подростковом возрасте. Последовательность в действиях имеет решающее значение, но важно не бить и не оскорблять кошку. Используйте твердый и последовательный тон голоса, чтобы объяснить ей, какие места запрещены. Вы можете использовать бутылку с водой и пульверизатором, чтобы приучить кошку держаться подальше от определенных мест. Хвалите кошку, когда она принимает хорошее решение, и игнорируйте ее, когда она принимает плохое.
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