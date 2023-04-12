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Марина Лебедева

Шесть безопасных человеческих продуктов, которые можно есть вместе с кошкой

2:59
Зоосфера » Кошки

Владельцы кошек знают, как трудно бывает спокойно поесть, когда рядом ваш пушистый друг. Эти большие, умоляющие глаза не дают вам покоя, когда вы уступаете и делите с ним кусочек-другой вашей еды. Хотя рацион вашей кошки должен состоять в основном из питательного корма, не помешает время от времени побаловать ее небольшим лакомством. Однако очень важно убедиться: то, что вы даете кошке, безопасно и полезно для ее пищеварительной системы.

Шесть безопасных человеческих продуктов, которые можно есть вместе с кошкой

Мясо

Кошки любят мясо, и оно является неотъемлемой частью их рациона. Приготовленное мясо — отличный источник белка, который способствует здоровью зрения, сердца и репродуктивной системы. Однако убедитесь, что вы готовите его без излишних специй, и не давайте кошке сырое мясо, так как оно может вызвать проблемы с пищеварением.

Рыба

Рыба — еще один прекрасный источник белка и омега-3 жирных кислот, полезных для сердца и почек вашей кошки. Однако очень важно сначала приготовить рыбу или давать ей рыбные консервы. Не давайте кошке суши или сырую рыбу, так как в ней могут содержаться вредные бактерии, способные вызвать заболевания. Отдавайте предпочтение пресноводной рыбе, такой как лосось, скумбрия, форель и сардины, поскольку они полезнее соленой рыбы.

Цельные зёрна

Цельные зерна, такие как овес, ячмень, кукуруза, полента, кускус и просо, безопасны для вашей кошки. Они богаты клетчаткой и другими необходимыми питательными веществами, которые поддерживают здоровое пищеварение. Однако убедитесь, что вы хорошо их проварили, так как не проваренные зерна даются желудку кошки с трудом. Если зерна слишком крупные, измельчите их перед приготовлением.

Овощи

Хотя кошки не очень любят овощи, они все же содержат жизненно важные питательные вещества и клетчатку, которые полезны для их здоровья. Попробуйте смешивать вареную брокколи, канталупу, спаржу или свежий огурец с кормом или мясом вашей кошки, чтобы сделать его более привлекательным. Не кормите кошку фруктами, так как они не чувствуют сладких вкусов.

Сыр

Вопреки распространенному мнению, не все кошки хорошо переносят молочные продукты. Вы можете смело кормить кошку сыром, но следите за количеством, которое вы ей даете. Небольшое количество сыра время от времени должно быть достаточным, но подождите день или два после первого кусочка, чтобы проверить, нет ли проблем с пищеварением.

Яйца

Яйца — отличный источник белка для вашего пушистого друга. Убедитесь, что вы варите их вкрутую перед подачей на стол, и не давайте кошке сырые яйца, так как они могут вызвать проблемы с пищеварением.

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Топ десять продуктов, которыми нельзя кормить котов ни при каких условиях
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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