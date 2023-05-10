Котята очаровательны, но их игривые укусы могут причинять боль и расстраивать новых владельцев домашних животных. Если вы столкнулись с этой проблемой, не волнуйтесь — это распространенная проблема, которую можно легко решить.
Прежде чем вы сможете эффективно отучить котенка кусаться, важно понять, почему он это делает. Как уже упоминалось ранее, котята учатся предотвращению укусов у своих сородичей, и если их разлучили слишком рано, они могли не усвоить этот урок. Кусание также может быть формой игры или реакцией на перевозбуждение.
Как бы ни было соблазнительно играть с котенком, используя руки, это может способствовать развитию кусачего поведения. Дайте котенку подходящие игрушки, например, мягких мышей или мячики, и играйте с ними.
Избегайте игрушек, которые поощряют кусание, таких как перчатки или кольца. Вместо этого выбирайте мягкие игрушки, достаточно большие, чтобы котенок мог их держать и кусать.
Следите за котенком, чтобы он не заметил признаков перевозбуждения, например, расширенные зрачки или подергивание ушей. Если вы заметили эти признаки, прекратите игру и дайте котенку передохнуть.
Если вы хотите, чтобы ваш котенок перестал кусаться, вы должны быть последовательны в своем подходе. Не позволяйте котенку кусать ваши руки, даже во время игры.
Если ваш котенок кусает определенные участки тела, например, ноги или руки, вам, возможно, придется приучить его к воспитанному поведению. Начинайте постепенно и поощряйте котенка за хорошее поведение.
Если котенок все-таки укусил вас, замрите и твердым голосом скажите "нет". Также эффективным средством может быть легкое дуновение в лицо котенку, так как большинству котят не нравится это ощущение.
Когда котенок играет, не кусаясь, поощряйте его лакомствами или похвалой. Это поможет закрепить хорошее поведение и побудит его продолжать играть, не кусаясь.
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