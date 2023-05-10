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Марина Лебедева

Как отучить котенка кусаться?

2:29
Зоосфера » Кошки

Котята очаровательны, но их игривые укусы могут причинять боль и расстраивать новых владельцев домашних животных. Если вы столкнулись с этой проблемой, не волнуйтесь — это распространенная проблема, которую можно легко решить.

Как отучить котенка кусаться?

Почему ваш котенок кусается?

Прежде чем вы сможете эффективно отучить котенка кусаться, важно понять, почему он это делает. Как уже упоминалось ранее, котята учатся предотвращению укусов у своих сородичей, и если их разлучили слишком рано, они могли не усвоить этот урок. Кусание также может быть формой игры или реакцией на перевозбуждение.

Как отучить котенка кусаться?

Используйте игрушки вместо рук

Как бы ни было соблазнительно играть с котенком, используя руки, это может способствовать развитию кусачего поведения. Дайте котенку подходящие игрушки, например, мягких мышей или мячики, и играйте с ними.

Выбирайте правильные игрушки

Избегайте игрушек, которые поощряют кусание, таких как перчатки или кольца. Вместо этого выбирайте мягкие игрушки, достаточно большие, чтобы котенок мог их держать и кусать.

Избегайте чрезмерной стимуляции

Следите за котенком, чтобы он не заметил признаков перевозбуждения, например, расширенные зрачки или подергивание ушей. Если вы заметили эти признаки, прекратите игру и дайте котенку передохнуть.

Будьте последовательны

Если вы хотите, чтобы ваш котенок перестал кусаться, вы должны быть последовательны в своем подходе. Не позволяйте котенку кусать ваши руки, даже во время игры.

Научите котенка тому, что запрещено

Если ваш котенок кусает определенные участки тела, например, ноги или руки, вам, возможно, придется приучить его к воспитанному поведению. Начинайте постепенно и поощряйте котенка за хорошее поведение.

Замрите

Если котенок все-таки укусил вас, замрите и твердым голосом скажите "нет". Также эффективным средством может быть легкое дуновение в лицо котенку, так как большинству котят не нравится это ощущение.

Используйте положительное подкрепление

Когда котенок играет, не кусаясь, поощряйте его лакомствами или похвалой. Это поможет закрепить хорошее поведение и побудит его продолжать играть, не кусаясь.

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КАК ОТУЧИТЬ КОТЕНКА КУСАТЬСЯ? ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ КОТЕНОК КУСАЕТСЯ ?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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