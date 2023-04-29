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Петр Дерябин

Как обеспечить безопасность энергичному котёнку: советы

2:53
Зоосфера » Кошки

Если вы недавно стали владельцем котенка, то наверняка постоянно беспокоитесь о безопасности своего питомца. С их безграничной энергией и любопытством неудивительно, что котята могут попасть в беду. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать вашего "энертенка" счастливым и невредимым.

Как обеспечить безопасность энергичному котёнку: советы

Оцените свой дом

Прежде чем принести котенка домой, необходимо убедиться, что ваш дом безопасен. Опуститесь на пол и посмотрите на свой дом с точки зрения котенка. Есть ли потенциальные опасности, которые могут навредить котенку? Вот некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • Держите котенка подальше от всех помещений, которые вы не можете сделать полностью безопасными. При необходимости используйте детские ворота, чтобы отгородить запретные зоны.
  • Уберите все бьющееся.
  • Держите мелкие предметы, такие как резинки, пуговицы и булавки, в недоступном для котенка месте.
  • Утилизируйте пищевые отходы в надежно защищенный контейнер. Купите защелки для шкафов с защитой от детей и храните мусор за закрытыми и запертыми дверями.
  • Заклейте электрические шнуры изолентой или используйте протекторы для шнуров, чтобы котенок не смог их перегрызть.

Безопасная игра с котёнком

Котята любят играть, поэтому важно давать им много безопасных игрушек, чтобы они были заняты. 

Поставьте котенку дерево для лазанья и царапанья. Обязательно участвуйте в интерактивных играх с котенком, используя игрушку с удочкой на кошачьем дереве, чтобы приучить его к тому, что это безопасное место.

Приобретите разнообразные игрушки, чтобы развлечь котенка, но не позволяйте ему играть с вашими пальцами или руками. Вместо этого поощряйте их играть с игрушками, предназначенными для кошек.

Если котенок слишком увлекся во время игры, не бейте его!  Вместо этого просто прекратите игру и уйдите. Это научит вашего котенка тому, что кусаться и царапать людей недопустимо.

Прививайте хорошие привычки

Очень важно с раннего возраста привить котенку хорошие привычки по уходу за собой. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

  • Начните регулярно расчесывать шерсть котенка, чтобы приучить его к этим ощущениям. Это поможет уменьшить линьку и свести к минимуму образование комочков шерсти.
  • Приучайте котенка к стрижке когтей и купанию, постепенно вводя эти процедуры. Используйте положительное подкрепление, чтобы поощрить хорошее поведение.
  • Еженедельно купайте котенка в простой воде, чтобы уменьшить количество аллергических реакций и сохранить его шерсть чистой и здоровой.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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