Как обеспечить безопасность энергичному котёнку: советы

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы недавно стали владельцем котенка, то наверняка постоянно беспокоитесь о безопасности своего питомца. С их безграничной энергией и любопытством неудивительно, что котята могут попасть в беду. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать вашего "энертенка" счастливым и невредимым.

Оцените свой дом

Прежде чем принести котенка домой, необходимо убедиться, что ваш дом безопасен. Опуститесь на пол и посмотрите на свой дом с точки зрения котенка. Есть ли потенциальные опасности, которые могут навредить котенку? Вот некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание:

Держите котенка подальше от всех помещений, которые вы не можете сделать полностью безопасными. При необходимости используйте детские ворота, чтобы отгородить запретные зоны.

Уберите все бьющееся.

Держите мелкие предметы, такие как резинки, пуговицы и булавки, в недоступном для котенка месте.

Утилизируйте пищевые отходы в надежно защищенный контейнер. Купите защелки для шкафов с защитой от детей и храните мусор за закрытыми и запертыми дверями.

Заклейте электрические шнуры изолентой или используйте протекторы для шнуров, чтобы котенок не смог их перегрызть.

Безопасная игра с котёнком

Котята любят играть, поэтому важно давать им много безопасных игрушек, чтобы они были заняты.

Поставьте котенку дерево для лазанья и царапанья. Обязательно участвуйте в интерактивных играх с котенком, используя игрушку с удочкой на кошачьем дереве, чтобы приучить его к тому, что это безопасное место.

Приобретите разнообразные игрушки, чтобы развлечь котенка, но не позволяйте ему играть с вашими пальцами или руками. Вместо этого поощряйте их играть с игрушками, предназначенными для кошек.

Если котенок слишком увлекся во время игры, не бейте его! Вместо этого просто прекратите игру и уйдите. Это научит вашего котенка тому, что кусаться и царапать людей недопустимо.

Прививайте хорошие привычки

Очень важно с раннего возраста привить котенку хорошие привычки по уходу за собой. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

Начните регулярно расчесывать шерсть котенка, чтобы приучить его к этим ощущениям. Это поможет уменьшить линьку и свести к минимуму образование комочков шерсти.

расчесывать шерсть котенка, чтобы приучить его к этим ощущениям. Это поможет уменьшить линьку и свести к минимуму образование комочков шерсти. Приучайте котенка к стрижке когтей и купанию, постепенно вводя эти процедуры. Используйте положительное подкрепление, чтобы поощрить хорошее поведение.

Еженедельно купайте котенка в простой воде, чтобы уменьшить количество аллергических реакций и сохранить его шерсть чистой и здоровой.

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