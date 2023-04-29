Если вы недавно стали владельцем котенка, то наверняка постоянно беспокоитесь о безопасности своего питомца. С их безграничной энергией и любопытством неудивительно, что котята могут попасть в беду. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать вашего "энертенка" счастливым и невредимым.
Прежде чем принести котенка домой, необходимо убедиться, что ваш дом безопасен. Опуститесь на пол и посмотрите на свой дом с точки зрения котенка. Есть ли потенциальные опасности, которые могут навредить котенку? Вот некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание:
Котята любят играть, поэтому важно давать им много безопасных игрушек, чтобы они были заняты.
Поставьте котенку дерево для лазанья и царапанья. Обязательно участвуйте в интерактивных играх с котенком, используя игрушку с удочкой на кошачьем дереве, чтобы приучить его к тому, что это безопасное место.
Приобретите разнообразные игрушки, чтобы развлечь котенка, но не позволяйте ему играть с вашими пальцами или руками. Вместо этого поощряйте их играть с игрушками, предназначенными для кошек.
Если котенок слишком увлекся во время игры, не бейте его! Вместо этого просто прекратите игру и уйдите. Это научит вашего котенка тому, что кусаться и царапать людей недопустимо.
Очень важно с раннего возраста привить котенку хорошие привычки по уходу за собой. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:
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