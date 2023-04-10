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Петр Дерябин

Обезвоживание, глисты, недостаток клетчатки и другие причины запора у котят

2:55
Зоосфера » Кошки

Запор у котят может быть серьезным заболеванием, требующим немедленного вмешательства. Владельцам домашних животных важно распознать симптомы запора у котенка и принять меры для предотвращения дальнейших осложнений.

Обезвоживание, глисты, недостаток клетчатки и другие причины запора у котят

Симптомы запора у котёнка

Очень важно регулярно следить за работой кишечника вашего котенка. Некоторые общие признаки запора у котят включают:

  • Отсутствие кала в течение 24-48 часов.
  • Потуги при дефекации.
  • Кровь и/или слизь в кале.
  • Плач в туалете при попытке дефекации.
  • Снижение или полная потеря аппетита.
  • Увеличенный живот, вздутый вид.
  • Беспокойство.
  • Рвота.
  • Вялость, слабость.

Если вы заметили у своего котенка хотя бы один из этих симптомов, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Причины запора у котят

Существует множество причин, по которым у котят может возникнуть запор. Некоторые из распространенных причин запора у котят включают:

  • Обезвоживание: котята, которые не имеют доступа к свежей воде или питаются только сухим кормом, подвержены риску обезвоживания, что может привести к запору.
  • Недостаток клетчатки: если в рационе вашего котенка не хватает клетчатки, у него может развиться запор.
  • Проглатывание посторонних предметов: котята — любопытные существа и могут проглотить такие предметы, как ленты, игрушки и комочки шерсти, которые могут вызвать закупорку желудочно-кишечного тракта и запор.
  • Глисты: кишечные черви могут вызывать запоры, блокируя толстую кишку, что приводит к застою.
  • Отсутствие физических упражнений: котята, которые неактивны или набирают слишком много веса, могут быть подвержены риску возникновения запора.

Лечение запора у котят

Если вы подозреваете, что у вашего котенка запор, есть несколько мер, которые вы можете предпринять дома, прежде чем обращаться к ветеринару. Однако если симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо немедленно обратиться за ветеринарной помощью.

  • Увеличьте потребление воды: обеспечьте котенку постоянный доступ к свежей воде.
  • Добавьте в рацион клетчатку: кормите котенка высококачественной, полностью сбалансированной пищей, содержащей клетчатку.
  • Мягко массируйте живот: массаж живота котенка может помочь стимулировать опорожнение кишечника.
  • Слабительные средства: слабительные средства, продающиеся без рецепта, могут помочь облегчить запор, но прежде чем давать котенку какие-либо препараты, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

В тяжелых случаях ветеринару может понадобиться сделать клизму или применить другие медицинские вмешательства для облегчения состояния котенка.

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Что дать кошке/ коту/ котенку от запора в домашних условиях
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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