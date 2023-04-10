Обезвоживание, глисты, недостаток клетчатки и другие причины запора у котят

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Запор у котят может быть серьезным заболеванием, требующим немедленного вмешательства. Владельцам домашних животных важно распознать симптомы запора у котенка и принять меры для предотвращения дальнейших осложнений.

Симптомы запора у котёнка

Очень важно регулярно следить за работой кишечника вашего котенка. Некоторые общие признаки запора у котят включают:

Отсутствие кала в течение 24-48 часов.

Потуги при дефекации.

Кровь и/или слизь в кале.

Плач в туалете при попытке дефекации.

Снижение или полная потеря аппетита.

Увеличенный живот, вздутый вид.

Беспокойство.

Рвота.

Вялость, слабость.

Если вы заметили у своего котенка хотя бы один из этих симптомов, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Причины запора у котят

Существует множество причин, по которым у котят может возникнуть запор. Некоторые из распространенных причин запора у котят включают:

Обезвоживание : котята, которые не имеют доступа к свежей воде или питаются только сухим кормом, подвержены риску обезвоживания, что может привести к запору.

: котята, которые не имеют доступа к свежей воде или питаются только сухим кормом, подвержены риску обезвоживания, что может привести к запору. Недостаток клетчатки : если в рационе вашего котенка не хватает клетчатки, у него может развиться запор.

: если в рационе вашего котенка не хватает клетчатки, у него может развиться запор. Проглатывание посторонних предметов : котята — любопытные существа и могут проглотить такие предметы, как ленты, игрушки и комочки шерсти, которые могут вызвать закупорку желудочно-кишечного тракта и запор.

: котята — любопытные существа и могут проглотить такие предметы, как ленты, игрушки и комочки шерсти, которые могут вызвать закупорку желудочно-кишечного тракта и запор. Глисты : кишечные черви могут вызывать запоры, блокируя толстую кишку, что приводит к застою.

: кишечные черви могут вызывать запоры, блокируя толстую кишку, что приводит к застою. Отсутствие физических упражнений: котята, которые неактивны или набирают слишком много веса, могут быть подвержены риску возникновения запора.

Лечение запора у котят

Если вы подозреваете, что у вашего котенка запор, есть несколько мер, которые вы можете предпринять дома, прежде чем обращаться к ветеринару. Однако если симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо немедленно обратиться за ветеринарной помощью.

Увеличьте потребление воды : обеспечьте котенку постоянный доступ к свежей воде.

: обеспечьте котенку постоянный доступ к свежей воде. Добавьте в рацион клетчатку : кормите котенка высококачественной, полностью сбалансированной пищей, содержащей клетчатку.

: кормите котенка высококачественной, полностью сбалансированной пищей, содержащей клетчатку. Мягко массируйте живот : массаж живота котенка может помочь стимулировать опорожнение кишечника.

: массаж живота котенка может помочь стимулировать опорожнение кишечника. Слабительные средства: слабительные средства, продающиеся без рецепта, могут помочь облегчить запор, но прежде чем давать котенку какие-либо препараты, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

В тяжелых случаях ветеринару может понадобиться сделать клизму или применить другие медицинские вмешательства для облегчения состояния котенка.

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Что дать кошке/ коту/ котенку от запора в домашних условиях