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Петр Дерябин

Игры с котёнком полезны не только для его умственного и физического развития, но и для укрепления связи с вами

2:45
Зоосфера » Кошки

Будучи ответственным владельцем домашнего животного, вы, наверное, заметили, что котята по природе своей игривые существа. На самом деле их игривое поведение не просто мило, но и является важной частью их роста и развития.

Игры с котёнком полезны не только для его умственного и физического развития, но и для укрепления связи с вами

Игровое поведение у котят

Когда котята еще находятся с матерью и однопометниками, они участвуют в социальных играх, которые учат их общаться и взаимодействовать с другими кошками. По мере взросления они начинают проявлять интерес к играм с предметами, преследуя, догоняя и набрасываясь, что помогает им развивать охотничьи навыки. Примерно к возрасту 10-12 недель полностью развиваются двигательные навыки, включая бег, лазанье и прыжки, что помогает им стать более ловкими и координированными.

Котята также участвуют в игровых драках и побегах — все это необходимо для выживания в дикой природе и для хорошего приспособления кошки в вашем доме. Играя, застенчивые котята могут также обрести уверенность в себе, поскольку им удается добиться успеха в уничтожении своей "добычи". Однако котята, которых слишком рано отлучают от мамы-кошки, могут столкнуться с долгосрочными последствиями взросления в одиночестве, например, стать слишком агрессивными в играх и ввязываться в драки.

Как обеспечить безопасность игр

Хотя игры очень важны для котят, очень важно обеспечить их безопасность во избежание несчастных случаев и травм. Не позволяйте котенку играть в местах, за которыми вы не можете наблюдать, и предоставьте ему более интересные места для игр, например,

  • кошачьи деревья,
  • жердочки,
  • бумажные пакеты,
  • туннели и коробки.

Кошкам, которые любят грызть, можно давать жевательные игрушки, а от игрушек из ниток лучше отказаться, так как они могут вызвать серьезные проблемы с кишечником. Оставляя котенка на день, убедитесь, что в доме нет ничего, что могло бы привлечь его к опасным играм, и оставьте множество безопасных игрушек и развлечений.

Весёлые способы поиграть с котёнком

Игры с котенком полезны не только для его умственного и физического развития, но и для укрепления связи между вами. Вы можете катать шарики для пинг-понга, подвешивать перья или даже устроить "кошачью рыбалку" с игрушкой на конце маленькой удочки или катушки. Лазерные игрушки-указатели и мышки с дистанционным управлением — тоже отличные современные варианты. Однако важно избегать использования рук в качестве мишеней, так как некоторые кошки могут стать слишком буйными в своих играх.

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Как правильно играть с кошкой?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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