Игры с котёнком полезны не только для его умственного и физического развития, но и для укрепления связи с вами

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Будучи ответственным владельцем домашнего животного, вы, наверное, заметили, что котята по природе своей игривые существа. На самом деле их игривое поведение не просто мило, но и является важной частью их роста и развития.

Игровое поведение у котят

Когда котята еще находятся с матерью и однопометниками, они участвуют в социальных играх, которые учат их общаться и взаимодействовать с другими кошками. По мере взросления они начинают проявлять интерес к играм с предметами, преследуя, догоняя и набрасываясь, что помогает им развивать охотничьи навыки. Примерно к возрасту 10-12 недель полностью развиваются двигательные навыки, включая бег, лазанье и прыжки, что помогает им стать более ловкими и координированными.

Котята также участвуют в игровых драках и побегах — все это необходимо для выживания в дикой природе и для хорошего приспособления кошки в вашем доме. Играя, застенчивые котята могут также обрести уверенность в себе, поскольку им удается добиться успеха в уничтожении своей "добычи". Однако котята, которых слишком рано отлучают от мамы-кошки, могут столкнуться с долгосрочными последствиями взросления в одиночестве, например, стать слишком агрессивными в играх и ввязываться в драки.

Как обеспечить безопасность игр

Хотя игры очень важны для котят, очень важно обеспечить их безопасность во избежание несчастных случаев и травм. Не позволяйте котенку играть в местах, за которыми вы не можете наблюдать, и предоставьте ему более интересные места для игр, например,

кошачьи деревья,

жердочки,

бумажные пакеты,

туннели и коробки.

Кошкам, которые любят грызть, можно давать жевательные игрушки, а от игрушек из ниток лучше отказаться, так как они могут вызвать серьезные проблемы с кишечником. Оставляя котенка на день, убедитесь, что в доме нет ничего, что могло бы привлечь его к опасным играм, и оставьте множество безопасных игрушек и развлечений.

Весёлые способы поиграть с котёнком

Игры с котенком полезны не только для его умственного и физического развития, но и для укрепления связи между вами. Вы можете катать шарики для пинг-понга, подвешивать перья или даже устроить "кошачью рыбалку" с игрушкой на конце маленькой удочки или катушки. Лазерные игрушки-указатели и мышки с дистанционным управлением — тоже отличные современные варианты. Однако важно избегать использования рук в качестве мишеней, так как некоторые кошки могут стать слишком буйными в своих играх.

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Как правильно играть с кошкой?