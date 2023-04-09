Вой домашних собак — это знак протеста и способ позвать своих хозяев домой

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки известны своим воем, и вы могли слышать его много раз. Хотя собак одомашнили и разводят для разных целей, их привычка выть связана с их волчьим происхождением. Исследователи считают, что вой собак — это способ общения, и он связан с генетикой собак.

Способ коммуникации и самонаведения

В дикой природе волки и одичавшие собаки воют, чтобы вернуть разведчиков в стаю после охоты. Таким же образом собаки, оставшиеся в стае, воем сообщают о местонахождении своей базы, что делает вой собак голосовым "маяком", который направляет других членов стаи назад. Вой домашних собак может иметь те же причины, особенно если они остались одни дома на целый день. Собаки воют, чтобы позвать своих любимых домой.

Обозначение границ и защитный механизм

Вой сигнализирует другим собакам о том, что территория, на которую они вступают, занята. Это предупреждение для посторонних о том, что вторжение чревато угрозой насилия. В этом контексте вой собак функционирует как защитный механизм, отпугивая потенциальных хищников и обеспечивая безопасность собак в стае.

В домашних условиях одни собаки лают, другие воют, когда незнакомец подходит к двери, или к подъезду подъезжает новая машина.

Собаки воют, чтобы привлечь внимание или выразить беспокойство

Воющая собака может просто хотеть внимания. Некоторые владельцы собак знают, что собаки могут быть такими же эмоциональными манипуляторами, как и люди. Звук воя собаки привлекает внимание ее хозяина. Может быть, вы броситесь через весь дом, чтобы посмотреть, в чем дело, и обнаружите, что вас встречает собака, которая хочет, чтобы с ней поиграли. Проделайте эту процедуру достаточно много раз, и собака поймет, что вой — это эффективный способ привлечь ваше внимание.

Если ваша собака знает, что вы уходите надолго, она может завыть в знак тревоги разлуки. Собаки, у которых нет игрушек или достаточного количества вещей, чтобы развлечь их в ваше отсутствие, становятся грустными, одинокими и подавленными. Поэтому печальным ответом на вопрос: "Почему собаки воют?" может быть то, что ваша собака воет в знак протеста против того, что ее оставили одну.

Собаки воют, чтобы предупредить вас о травме или находке

Собаки воют, чтобы выразить боль, подобно тому, как люди плачут. Некоторые собаки также обучены выть, когда они делают находки. Охотничьи породы собак воем сигнализируют о преследовании или задержании добычи.

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Почему Собака Воет. Причины Воя Собаки