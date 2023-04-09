Баночное безалкогольное пиво для собак: безопасно ли оно?

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы, возможно, задавались вопросом, может ли ваш мохнатый друг наслаждаться холодным пивом вместе с вами. Хорошей новостью является то, что теперь он может... Вроде как...

Busch, популярный пивной бренд, представил новый продукт под названием "Dog Brew" — баночное безалкогольное пиво для собак. Но прежде чем вы начнете делить холодное пиво со своим мохнатым другом, вот что вам нужно знать о пиве и собаках.

Почему безалкогольное пиво безопасно для собак?

Настоящий алкоголь небезопасен для собаки. На самом деле, даже небольшое количество алкоголя может быть опасно для них. Однако безалкогольное пиво для собак — это совсем другая история. Это безопасный вариант, который владельцы домашних животных могут предложить своим пушистым друзьям. Доктор Кристин Р. Раттер, клинический доцент Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A&M, подтверждает, что коктейли для домашних животных, такие как безалкогольное пиво для собак, — это скорее людская прихоть.

Хотя домашние животные не чувствуют, что им чего-то не хватает без своих собственных коктейлей, эти напитки, вероятно, являются безобидным развлечением как для людей, так и для их питомцев. Тем не менее любую новую пищу или напиток следует вводить умеренно, чтобы предотвратить желудочно-кишечные расстройства.

Почему настоящий алкоголь небезопасен для собак?

Как подтверждает доктор Раттер, не существует безопасного количества алкоголя для вашего питомца. Толерантность к этанолу у собак ниже, чем у людей, поэтому даже небольшое количество алкоголя может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Если ваша собака проглотит больше, чем случайный глоток алкогольного напитка, у нее может начаться рвота, диарея, нарушение координации и даже кома. Некоторым животным может потребоваться механическая вентиляция и интенсивная терапия после воздействия алкоголя. Ополаскиватели для рта, лекарства, краски и заменители топлива также являются потенциальными источниками воздействия алкоголя. Чем меньше ваша собака, тем меньше алкоголя она может переносить. Кроме того, чем выше крепость алкогольного напитка, тем он опаснее.

Что делать, если ваша собака случайно проглотила пиво?

Если ваша собака проглотила пиво или любой другой алкогольный напиток, вам следует немедленно обратиться к ветеринару. Там вам подскажут, какие шаги следует предпринять. Помните, что раннее вмешательство имеет решающее значение для обеспечения наилучшего исхода.

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