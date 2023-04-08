Приобретая обувь для собаки, следуйте инструкциям по подгонке и измерению

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы всегда хотите, чтобы ваш пушистый друг был в безопасности и комфорте. Возможно, вы видели собак в обуви и задавались вопросом, нужна ли она и вашей собаке. В зависимости от климата и рода деятельности вашей собаки обувь может помочь защитить чувствительные лапы вашего питомца.

Зачем собакам нужна обувь

Правильно подобранная обувь для собак может иметь большое значение для защиты лап вашей собаки, особенно в экстремальных погодных условиях. В жаркое лето бетон может привести к серьезным ожогам подушечек лап собаки. Аналогичным образом, лед может привести к порезам или травмам лап, а обычные химикаты для борьбы с гололедом могут быть опасны для подушечек лап вашей собаки зимой.

Помимо экстремальных погодных условий, обувь может помочь предотвратить скольжение собаки на сильно отполированных полах, таких как твердая древесина, плитка или другие подобные поверхности. Кроме того, если вы часто ходите в походы или гуляете по пересеченной местности, возможно, вы захотите, чтобы ваша собака носила обувь, чтобы предотвратить травмы от острых камней.

Какие существуют варианты обуви для собак

Существуют различные варианты обуви для собак, начиная от эстетически оформленной обуви, напоминающей дизайнерские кроссовки, до более утилитарных вариантов. На рынке предлагаются тонкие резиновые ботинки для собак, похожие на шарики, и более толстые ботинки, предназначенные для защиты лап от жары или холода и не влияющие на естественную походку собаки.

Некоторые ботинки предназначены для ношения в любую погоду, в то время как другие предназначены только для защиты лап собаки от снега и химических антиобледенителей. Очень важно приобретать обувь, соответствующую условиям, в которых вы будете гулять с собакой.

Приобретая обувь для собаки, обязательно следуйте всем инструкциям по подгонке и измерению, предоставленным производителем. Каждая марка обуви имеет информацию о размерах своей обуви, а также инструкции о том, как измерить лапы собаки, чтобы убедиться, что обувь подходит по размеру. Это необходимо для того, чтобы обувь не спадала и была удобной для собаки.

Как заставить собаку носить обувь

После того как вы подобрали подходящую обувь для вашей собаки, необходимо постепенно вводить ее в обиход и помочь вашей собаке создать положительные ассоциации с ношением обуви. Вот несколько шагов, которым вы можете следовать:

Покажите собаке обувь, похвалите и угостите за любое взаимодействие с обувью, например, приближение или обнюхивание.

Возьмите один из ботинок в руку и дайте собаке обнюхать и исследовать его. Затем наденьте ботинок на ногу собаки, похвалите и угостите, и быстро снимите обувь. Повторите это несколько раз в течение нескольких тренировок.

Познакомьте собаку со вторым ботинком таким же образом, как и с первым. Когда собака будет чувствовать себя комфортно в двух ботинках, начните развивать длительность игры, играя с собакой в двух ботинках.

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Как выбрать обувь для собаки?