Пищащие игрушки пробуждают в собаке хищника

Если вы владелец собаки вы наверняка знаете, что многие собаки буквально сходят с ума по пищащим игрушкам. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему это так? По мнению экспертов, причина, по которой собаки так любят пищащие игрушки, связана с их стремлением к добыче.

Как пищащие игрушки связаны с добычей

Высокочастотный писк игрушки похож на крик преследуемой или пойманной добычи. Возможно, это не первое, что приходит на ум, когда вы наблюдаете, как ваша собака играет с милой пищащей игрушкой, но именно этот звук, скорее всего, находится в центре внимания вашей собаки.

Когда-то предкам собак приходилось охотиться, чтобы добыть себе пищу, а это значит, что такое поведение заложено в ДНК собак. Собаки любят играть с пищащими игрушками, потому что это задействует их природные инстинкты, доставляет удовольствие и приносит большое удовлетворение. Хотя об этом, возможно, немного неприятно думать, пищащие игрушки активизируют у собак хищнические наклонности.

Вопросы безопасности

Хотя пищащие игрушки могут быть очень забавными для собак, они также могут вызывать некоторые проблемы с безопасностью. Многие пищащие игрушки содержат маленькую пластиковую пищалку, которая может быть опасна, особенно если ее проглотить целиком. Она может вызвать непроходимость кишечника, требующую хирургического вмешательства или эндоскопического удаления.

Если ваша собака очень любит жевать и склонна портить игрушки, лучше не давать ей пищащие игрушки. Пищалка может легко стать причиной удушья, а если ее проглотить, она способна вызвать опасную для жизни закупорку кишечника. Многие пищащие игрушки также содержат наполнитель, который представляет аналогичную опасность при проглатывании.

Ключом к безопасной игре с пищащими игрушками для собак является уверенность в том, что ваша собака просто играет с игрушкой, а не грызет ее или случайно проглатывает какой-либо компонент игрушки. Всегда контролируйте свою собаку, когда она играет.

Какие игрушки можно считать безопасными

Всегда необходимо обращать пристальное внимание на то, как ваша собака играет и взаимодействует с различными игрушками. Со временем владельцы привыкают к привычкам своих собак и узнают, какие виды игрушек лучше всего подходят для их питомцев. Как ответственный владелец собаки вы обязаны следить за тем, чтобы ваша собака была в безопасности во время игры.

Регулярно осматривайте все пищащие игрушки в вашем доме, чтобы убедиться, что они все еще в хорошем состоянии, и выбрасывайте те, которые износились или в которых появились дырки. Чтобы собака спокойно отнеслась к тому, что вы забираете пищащие игрушки, всегда предлагайте ей "обмен" на другую игрушку или лакомство.

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Почему собаки так любят пищащие игрушки?