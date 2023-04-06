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Петр Дерябин

Смелые кролики с покладистым нравом легче уживаются с кошкой или собакой в одном доме

2:51
Зоосфера

Если вы являетесь владельцем милого кролика и подумываете о том, чтобы завести в своем доме собаку или кошку, вы не одиноки. Хотя некоторые могут считать, что собаки и кошки являются естественными врагами кроликов, на самом деле они могут мирно сосуществовать. Однако, чтобы обеспечить гармоничное сосуществование нескольких видов животных в доме, необходимо тщательно продумать вопрос о том, как познакомить кролика с новыми питомцами.

Смелые кролики с покладистым нравом легче уживаются с кошкой или собакой в одном доме

Оценка личности и поведения вашего кролика

Прежде чем вы решите взять в дом нового питомца, важно оценить характер и поведение вашего кролика. Если ваш кролик пуглив, важно отметить, что появление в доме собаки или кошки может спровоцировать хищнические реакции. В идеале кролики со спокойным, покладистым нравом и низкой реакцией бегства имеют больше шансов ужиться с кошкой или собакой. Более того, кролики, имевшие положительный опыт общения с собаками или кошками в первые недели жизни, скорее всего, будут воспринимать новых питомцев как друзей, а не как врагов.

Приобретение второго питомца

Если есть возможность, лучше всего завести котенка или щенка, так как их можно познакомить с кроликом в период социализации. В это время кошки и собаки узнают, какие животные являются их "друзьями", что снижает вероятность того, что в дальнейшем они будут рассматривать другие виды животных как добычу. Важно отметить, что пока ваш щенок или котенок знакомятся с вашим кроликом, им также необходимы достаточные физические нагрузки и социальное взаимодействие с представителями своего вида.

Надзор — ключевой момент

Важно следить за своим кроликом, когда он находится рядом с другими животными, поскольку собаки и кошки по природе своей хищники. Хищное поведение щенков и котят может проявляться во время игры, например, они могут преследовать, набрасываться, кусаться. Игры с представителями одного вида позволяют котенку или щенку направить эти позывы в другое место, а не на кролика. Даже если собака или кошка просто играют, их поведение может непреднамеренно причинить серьезный вред кролику — как физический, так и психологический.

Рассмотрите вариант с пожилым питомцем

Еще один вариант — взять пожилую спокойную собаку или кошку. С возрастом у животных снижается интерес к игре и уровень энергии, что делает их подходящими кандидатами для совместного проживания с маленьким и хрупким животным. Кроме того, личность пожилого животного уже сформирована, что позволит вам подыскать питомца, который будет соответствовать строгим требованиям жизни с кроликом.

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Кролик и кот: будут ли дружить, совместное содержание
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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