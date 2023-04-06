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Петр Дерябин

Расстройство желудка: если кошка не ест больше суток, как можно скорее везите её к ветеринару

3:00
Зоосфера » Кошки

Многим кажется, что их кошку рвет или она отказывается от еды без видимых на то причин. Но расстройство желудка — это своего рода общий симптом для огромного количества потенциальных заболеваний.

Расстройство желудка: если кошка не ест больше суток, как можно скорее везите её к ветеринару

Как у моей кошки возникает расстройство желудка?

Расстройство желудка может быть острым или хроническим. Если у кошки в анамнезе нет рвоты или у нее снизился аппетит, а затем началась рвота, рассмотрите следующие возможные причины, а именно:

  • резкая смена рациона;
  • комочки шерсти;
  • непроходимость брюшной полости;
  • побочные эффекты от лекарств;
  • попадание в организм токсинов;
  • заболевание, например, панкреатит;
  • паразиты;
  • вирусные или бактериальные заболевания.

У кошек с длительной историей рвоты или отсутствия аппетита следует рассмотреть следующие возможные причины:

  • воспалительные заболевания кишечника;
  • рак;
  • бактериальные или грибковые инфекции.

Как узнать, что у моей кошки расстройство желудка?

В классическом случае вы увидите рвоту и/или неуверенность в себе. Может наблюдаться дискомфорт в животе, депрессия или рвота, кошка может прятаться. В отличие от собак кошки не должны долго обходиться без еды. Если кошка не ест больше суток, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару.

Для кошек не является нормой рвота несколько раз в месяц. В случаях частой рвоты может наблюдаться обезвоживание, потеря веса и другие признаки, связанные с основной причиной рвоты. После тщательного сбора анамнеза и физического осмотра кошки ветеринар может рекомендовать анализ крови, анализ мочи, рентгенографию, ультразвуковое исследование или другие анализы, чтобы определить причину и степень тяжести расстройства желудка.

Что я могу сделать с расстройством желудка моей кошки?

Лечение будет зависеть от причины и может варьироваться от противорвотных препаратов и подкожных жидкостей до лечебной диеты, лекарств и даже хирургического вмешательства. При хронической рвоте очень важно найти причину, чтобы лечить правильное состояние. Хотя вы никогда не хотите лишать кошку еды или воды, не давайте ей никаких лекарств и не вносите никаких изменений в рацион, пока не посоветуетесь с ветеринаром.

Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить расстройство желудка у моей кошки?

Резкая смена рациона — распространенная причина расстройства желудка. Менять рацион следует постепенно, смешивая новый корм с прежним, увеличивая количество первого и уменьшая количество второго в течение недели. Также важно держать подальше от животного нитки, мишуру, мелкие игрушки, растения и лекарства, которые кошка может случайно проглотить. Регулярный груминг может помочь уменьшить количество волосяных шариков.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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