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Петр Дерябин

Пугать кошку — плохая забава. И ещё четыре ошибки, которыми вы вызываете стресс у вашей кошки

2:55
Зоосфера » Кошки

Как владельцу кошки важно понимать, что ваши действия и поведение могут оказывать значительное влияние на вашего друга. Некоторые ваши привычки и действия могут вызывать у кошки чувство тревоги и стресса, хотя и непреднамеренно. 

Пугать кошку — плохая забава. И ещё четыре ошибки, которыми вы вызываете стресс у вашей кошки

Использование наказаний

Наказание кошки за нежелательное поведение не является эффективным. Оно может временно подавить проблемное поведение, но не решить основную проблему. Ваша кошка может не понять, что она поступает неправильно, и может почувствовать беспокойство и неуверенность в том, что делать дальше.

Вместо наказания попробуйте использовать методы поощрения хорошее поведение. Вознаграждайте кошку лакомствами и похвалой, когда она демонстрирует поведение, которое вы хотите поощрить.

Использовать переноску только для посещения ветеринара

Если переноска используется только во время стрессовых ситуаций, таких как посещение ветеринара, она может начать ассоциироваться у нее с тревогой и страхом. Важно приучить кошку чувствовать себя комфортно в своей переносной сумке и сделать ее комфортным местом для ее времяпрепровождения. Это можно сделать, оставив переноску в общем месте и положив в нее лакомства и игрушки. Это поможет вашей кошке ассоциировать ящик с положительными эмоциями.

Пугать кошку

Многие люди считают забавным пугать своих кошек неожиданными предметами или громкими звуками. Однако это может нанести вред психическому здоровью вашей кошки. Постоянно пугая кошку, вы можете вызвать у нее нервозность и страх, что может повлиять на ее поведение и самочувствие. Особенно опасно пугать кошку в местах, где она ест или пьет, так как она может избегать этих мест и рискует не получить достаточно пищи или воды.

Позволять собаке преследовать кошку

Хотя может показаться, что ваши питомцы играют, позволить собаке преследовать кошку может быть пугающим опытом для вашего друга. Кошка может воспринять погоню как опасную ситуацию и испытать стресс и тревогу. Вместо этого создайте в доме отдельные зоны, где ваши питомцы могут отдыхать и играть, не мешая друг другу.

Предполагать, что ваша кошка счастлива спать целый день

Кошки — прирожденные охотники, и им необходимо реализовывать свои инстинкты. Если у них нет возможности играть и охотиться, им может стать скучно и беспокойно, что может привести к такому нежелательному поведению, как царапанье и лазанье. Один из способов поддержания активности вашей кошки — заставить ее "охотиться" за едой. Используйте головоломки для еды или прячьте кусочки корма в разных местах вашего дома, чтобы побудить кошку исследовать и играть.

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Стресс у кошек: почему бывает и как с ним справиться?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Пугать кошку — плохая забава. И ещё четыре ошибки, которыми вы вызываете стресс у вашей кошки
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