Эксперт: "Перитонит может привести к гибели кошки"

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Перитонит — одно из наиболее распространённых заболеваний, которое может возникнуть у кошек. Это воспалительное заболевание характеризуется поражением брюшной полости, внутренних органов и тканей животного. Если болезнь не диагностируется и не лечится вовремя, то она может привести к гибели питомца. Но определить перитонит может только врач-ветеринар, поэтому при первых симптомах нужно незамедлительно обращаться к специалисту. О том, что такое перитонит у кошек и как его лечить, рассказал читателям Pravda.Ru председатель центрального совета Всероссийского общественного движения "Волонтёры Экологи" Адам Калиматов.

Причины перитонита у кошек

Перитонит может возникнуть у кошек из-за различных причин:

иммунодефицитные состояния, когда иммунная система не может противостоять инфекциям;

ослабленный организм питомца после болезней, стресса и других воздействий;

инфекции.

Типы перитонита у кошек

Перитонит у кошек может быть двух типов — сухой и экссудативный. В первом случае кровь и другие жидкости проникают в брюшную полость, что вызывает образование рубцовых тканей. Этот процесс может продолжаться долгое время, часто не проявляясь. В случае экссудативного перитонита в брюшную полость начинает проникать экссудат, вызывающий воспаление и нарушение работы внутренних органов. Экссудат может быть различной консистенции — от жидкости до зернистого состояния.

Симптомы перитонита

повышенная температура тела;

уменьшение аппетита и потеря веса;

рвота и диарея;

снижение активности и интереса к окружающей среде;

болезненность в области живота;

увеличение размеров живота.

Для того, чтобы убедиться в наличии заболевания и его типе, необходимо обратиться к врачу-ветеринару, который проведёт комплексное обследование, включающее анализ крови, ультразвук, биопсию и другие методы.

Лечение перитонита у кошек

Лечение должно быть назначено индивидуально для каждого животного в зависимости от степени развития болезни, её характеристик. Все эти факторы учитывает врач-ветеринар, который может прописать лечение, включающее хирургическое вмешательство, антибиотики, катетеризацию и другие процедуры, направленные на решение специфических проблем.

Лучшая профилактика перитонита — это соблюдение правил личной гигиены. Кошки не должны оставаться без присмотра в комнатах, где находится туалетная чаша, их необходимо регулярно вакцинировать. Болезни, которые могут привести к перитониту, также должны лечиться вовремя, чтобы избежать развития заболевания.

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Диагностика и поддерживающая терапия при инфекционном перитоните у кошек