Пожилые кошки: что ожидать в возрасте 13-15 лет и как им помочь оставаться здоровыми

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда ваша кошка вступает в пожилой возраст, важно знать об изменениях, которые приходят со временем. Пожилым кошкам могут потребоваться особое внимание, уход и лечение, чтобы помочь им оставаться здоровыми и счастливыми.

Физическое и умственное развитие

По мере взросления вашей кошки вы будете наблюдать некоторые изменения в ее физическом и умственном развитии. Как и люди, кошки имеют тенденцию "замедляться" с возрастом. Вы можете заметить, что ваша кошка стала менее активной и чаще ложится спать. Артрит также часто встречается у пожилых кошек, что может затруднить им прыжки и лазанье. Возможны также потеря зрения и слуха, поэтому будьте внимательны к окружающей обстановке и безопасности вашей кошки.

Кроме того, у пожилых кошек может наблюдаться снижение умственных способностей, что включает в себя спутанность сознания, забывчивость и трудности с обучением новым вещам. Ваша кошка может стать более тревожной и чаще "разговаривать". Если вы заметили какие-либо изменения в физическом или психическом здоровье вашей кошки, немедленно проконсультируйтесь с ветеринаром. Со многими осложнениями здоровья можно успешно справиться при надлежащем лечении и уходе.

Изменения в поведении

Изменения в поведении — обычное явление для пожилых кошек. Вы можете заметить, что ваша кошка стала более раздражительной, ее легко потревожить, она стала менее терпима к другим домашним животным или детям. С возрастом место кошки в доме может измениться, и другие питомцы могут начать придираться к ней. Если это произошло, подумайте о том, чтобы разделить их, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Пожилые кошки также могут стать более одинокими, предпочитая держаться в одиночестве, а не общаться с другими. Они также могут испытывать повышенную тревогу из-за изменений в окружающей обстановке, поэтому важно, чтобы их окружение было максимально постоянным и комфортным.

Здоровье и питание

По мере старения кошки важно регулярно посещать ветеринара, чтобы убедиться, что она здорова и получает правильное питание. Пожилые кошки могут быть подвержены риску некоторых осложнений, таких как диабет, заболевания почек или печени, а также проблемам с мочевыводящими путями. Полное гериатрическое обследование, включающее физический осмотр и анализ крови, мочи и кала, поможет выявить любые потенциальные проблемы со здоровьем.

С возрастом у вашей кошки могут измениться и пищевые потребности, поэтому важно обсудить ее питание с ветеринаром. Недостаточное потребление воды может способствовать запорам, которые чаще встречаются у пожилых кошек. Если у вашей питомицы артрит, запоры могут быть еще более мучительными, поэтому важно увеличить потребление воды и внести необходимые изменения в рацион, увеличив количество влажного корма.

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Пожилая кошка. Проблемы старой кошки