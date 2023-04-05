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Петр Дерябин

Пожилая кошка с ожирением: как помочь питомице похудеть

3:13
Зоосфера » Кошки

Как владельцы кошек мы хотим видеть наших питомцев счастливыми и здоровыми. Однако с ростом распространенности кошачьего ожирения достижение этих целей может оказаться непростой задачей. Пожилые кошки особенно подвержены риску избыточного веса или ожирения, что может вызвать такие проблемы со здоровьем, как диабет и болезни сердца.

Пожилая кошка с ожирением: как помочь питомице похудеть

Риски кошачьего ожирения

Кошачье ожирение — это не просто эстетическая, а медицинская проблема. Вероятность развития сахарного диабета у кошек с ожирением в четыре раза выше. Кроме того, у кошек с избыточным весом повышен риск заболеваний мочевыводящих путей, проблем с сердцем и печенью, а также некоторых видов рака. Это серьезные проблемы со здоровьем, которые могут сократить продолжительность жизни кошки и снизить качество ее жизни.

Определение избыточного веса у пожилой кошки

Для того чтобы определить, есть ли у вашей пожилой кошки лишний вес, требуется не только беглый взгляд. В отличие от собак, у которых легко определить, набрали ли они вес, проследив за посадкой ошейника или шлейки, кошачий набор веса заметить сложно. Поэтому необходимо регулярно следить за весом кошки, проверяя ее талию и ребра. В идеале при взгляде сверху должна быть видна четкая талия, а при прикосновении к ребрам кошки они должны легко прощупываться.

Как помочь пожилой кошке похудеть

Если вы считаете, что у вашей пожилой кошки избыточный вес или ожирение, первым делом отведите ее к ветеринару. Очень важно исключить любые основные медицинские заболевания, которые могут быть причиной увеличения веса вашей кошки. Затем ветеринар вместе с вами разработает план фитнеса и снижения веса с учетом индивидуальных потребностей вашей кошки.

Важно отметить, что кошки должны терять не более 1-1,5 процентов от общей массы тела в неделю. Быстрая потеря веса у кошек может вызвать печеночный липидоз — опасный для жизни синдром жировой печени. Поэтому необходимо постепенно вносить изменения в рацион вашей кошки.

Что касается диеты, то сбалансированный рацион, который будет есть ваша кошка, является наилучшим вариантом для здорового по остальным параметрам животного. Некоторые кошки отдают предпочтение консервам и сухим кормам, поэтому важно подобрать корм, который понравится вашей кошке. Кроме того, имейте в виду, что рекомендации по кормлению на упаковках кормов для домашних животных часто предназначены для некастрированных, активных кошек, поэтому вам может понадобиться скорректировать количество корма для вашей кошки.

Повышение уровня активности вашей пожилой кошки

Повысить уровень активности пожилой кошки может быть непросто, но это необходимо, чтобы помочь ей сбросить вес и улучшить общее состояние здоровья. Поощрять кошку к игре и движению можно простым предложением игрушек и совместным времяпрепровождением.

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Как помочь кошке похудеть?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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