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Петр Дерябин

Переезд в новый дом может стать для вашей собаки стрессом: советы, как помочь питомцу

2:56
Зоосфера » Собаки

Для людей переезд становится новой волнующей главой в жизни, но для собак он может быть просто ошеломляющим. Вот несколько советов по переезду с собакой, которые помогут сделать этот процесс как можно более гладким.

Переезд в новый дом может стать для вашей собаки стрессом: советы, как помочь питомцу

Перед переездом с собакой

  • Выберите место, удобное для животных: подыскивая вариант нового дома, убедитесь, что он удобен для домашних животных и имеет большие возможности для прогулок, например, огороженный двор или близлежащие парки.
  • Посетите ветеринара: если вы переезжаете в новый город или страну, посетите ветеринара для осмотра и получения справки о состоянии здоровья, которая может потребоваться при международном переезде.
  • Чипируйте свою собаку: микрочип поможет вам воссоединиться с собакой, если она сбежит во время переезда.

Во время переезда с собакой

  • Обращайте внимание на признаки беспокойства: это лай питомца, вылизывание, одышка или деструктивное поведение.
  • Соблюдайте распорядок дня: старайтесь поддерживать регулярный распорядок дня для вашей собаки, включая кормление, физические упражнения и время для игр.
  • Сохраните безопасное пространство: оставьте одно место в вашем доме нетронутым, например, ящик или логово с любимыми игрушками и кроватью, пока вы не перевезете собаку в новый дом.
  • Рассмотрите альтернативные варианты: если вы боитесь, что собака убежит или будет слишком нервничать, отправьте ее на день к друзьям, родственникам или в гостиницу для собак.

После переезда с собакой

  • Проверьте окружающую обстановку: проверьте новый дом на наличие потенциальных опасностей, например, дыр в заборе или путей, по которым собака может убежать.
  • Обновите свои записи: информацию о микрочипе и жетоне вашей собаки, указав новый адрес или номер телефона.
  • Дайте собаке пространство: переезд может быть хаотичным как для вас, так и для вашей собаки, поэтому предоставьте ей личное пространство для адаптации.

Уделяйте собаке много внимания

Важно дать вашей собаке понять, что она по-прежнему важна для вас, несмотря на все происходящие изменения. Уделите ей свою привычную "дозу" внимания, но полезно — немного больше, просто чтобы показать ей, что новый дом — это хорошее место, в котором есть интересные и захватывающие преимущества.

Если вы очень заняты в связи с переездом и не можете уделять собаке много внимания, попросите кого-нибудь другого позаботиться о собаке, пока вы переезжаете и расставляете вещи в вашем новом доме. Таким образом, когда вы действительно приведете собаку в новый дом, вы сможете уделить ей так много времени, сколько потребуется для адаптации питомца.

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ПЕРЕЕЗД С СОБАКАМИ В ТУРЦИЮ I Нюансы авиаперелета
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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