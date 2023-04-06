Переезд в новый дом может стать для вашей собаки стрессом: советы, как помочь питомцу

2:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Для людей переезд становится новой волнующей главой в жизни, но для собак он может быть просто ошеломляющим. Вот несколько советов по переезду с собакой, которые помогут сделать этот процесс как можно более гладким.

Перед переездом с собакой

Выберите место, удобное для животных : подыскивая вариант нового дома, убедитесь, что он удобен для домашних животных и имеет большие возможности для прогулок, например, огороженный двор или близлежащие парки.

: подыскивая вариант нового дома, убедитесь, что он удобен для домашних животных и имеет большие возможности для прогулок, например, огороженный двор или близлежащие парки. Посетите ветеринара : если вы переезжаете в новый город или страну, посетите ветеринара для осмотра и получения справки о состоянии здоровья, которая может потребоваться при международном переезде.

: если вы переезжаете в новый город или страну, посетите ветеринара для осмотра и получения справки о состоянии здоровья, которая может потребоваться при международном переезде. Чипируйте свою собаку: микрочип поможет вам воссоединиться с собакой, если она сбежит во время переезда.

Во время переезда с собакой

Обращайте внимание на признаки беспокойства : это лай питомца, вылизывание, одышка или деструктивное поведение.

: это лай питомца, вылизывание, одышка или деструктивное поведение. Соблюдайте распорядок дня : старайтесь поддерживать регулярный распорядок дня для вашей собаки, включая кормление, физические упражнения и время для игр.

: старайтесь поддерживать регулярный распорядок дня для вашей собаки, включая кормление, физические упражнения и время для игр. Сохраните безопасное пространство : оставьте одно место в вашем доме нетронутым, например, ящик или логово с любимыми игрушками и кроватью, пока вы не перевезете собаку в новый дом.

: оставьте одно место в вашем доме нетронутым, например, ящик или логово с любимыми игрушками и кроватью, пока вы не перевезете собаку в новый дом. Рассмотрите альтернативные варианты: если вы боитесь, что собака убежит или будет слишком нервничать, отправьте ее на день к друзьям, родственникам или в гостиницу для собак.

После переезда с собакой

Проверьте окружающую обстановку : проверьте новый дом на наличие потенциальных опасностей, например, дыр в заборе или путей, по которым собака может убежать.

: проверьте новый дом на наличие потенциальных опасностей, например, дыр в заборе или путей, по которым собака может убежать. Обновите свои записи : информацию о микрочипе и жетоне вашей собаки, указав новый адрес или номер телефона.

: информацию о микрочипе и жетоне вашей собаки, указав новый адрес или номер телефона. Дайте собаке пространство: переезд может быть хаотичным как для вас, так и для вашей собаки, поэтому предоставьте ей личное пространство для адаптации.

Уделяйте собаке много внимания

Важно дать вашей собаке понять, что она по-прежнему важна для вас, несмотря на все происходящие изменения. Уделите ей свою привычную "дозу" внимания, но полезно — немного больше, просто чтобы показать ей, что новый дом — это хорошее место, в котором есть интересные и захватывающие преимущества.

Если вы очень заняты в связи с переездом и не можете уделять собаке много внимания, попросите кого-нибудь другого позаботиться о собаке, пока вы переезжаете и расставляете вещи в вашем новом доме. Таким образом, когда вы действительно приведете собаку в новый дом, вы сможете уделить ей так много времени, сколько потребуется для адаптации питомца.

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