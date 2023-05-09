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Петр Дерябин

Как успокоить собаку при грозе

2:29
Зоосфера » Собаки

Когда приходят весенние грозы с их яркими вспышками и громкими раскатами, собаки часто пугаются и прячутся под кровать. Если ваша собака боится грома, она не одна такая.

Как успокоить собаку при грозе

Причины страха вашей собаки

Неясно, почему одни собаки боятся громких звуков, таких как гром и фейерверки, а другие — нет. Некоторые владельцы утверждают, что

  • травма, полученная в щенячьем возрасте,
  • темперамент породы,
  • чувствительный слух
  • или тревога, связанная с разлукой,

могут способствовать возникновению этого страха. Для некоторых собак незначительный случай беспокойства может перерасти в полноценную фобию, которая представляет собой чрезмерно паническую реакцию.

Как успокоить напуганную грозой собаку

Справиться с собакой, которая боится грома, может быть непросто, особенно если это приводит к прятанию, мочеиспусканию, чрезмерному одышке, слюнотечению, дрожи, скулежу, закатыванию глаз и/или неистовым попыткам убежать.

Следите за своим поведением во время грозы

Постоянное ласкание или утешение может усилить паническое поведение у собак, поэтому вместо этого старайтесь излучать спокойствие и хладнокровие. Уделите внимание собаке в форме игры, груминга или других занятий, которые ей обычно нравятся.

Используйте зашитную рубашку

Защитная рубашка — это облегающая одежда, которую можно приобрести в интернете или в большинстве зоомагазинов. Она крепится на тело собаки с помощью липучек и создает эффект "пеленания", который успокаивает паническое дыхание. Эта рубашка имеет 80-процентный успех в успокоении собак, испытывающих страх.

Меняйте обстановку

Смена места нахождения животного может быть эффективна, поскольку это поможет снизить уровень громкости бури или сделать ее менее ощутимой. Обстановка с "белым шумом", например, ковер в ванной комнате с включенным вентилятором, может заглушить звуки грозы. Также может помочь предоставление вашему питомцу доступа в подвал или комнату без окон. Если ваш питомец направляется к своему ящику, попробуйте накрыть его одеялом, чтобы усилить чувство безопасности. Однако держите дверцу ящика открытой, чтобы животное не чувствовало себя в замкнутом пространстве.

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Что делать, если собака боится грозы?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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