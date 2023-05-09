Как успокоить собаку при грозе

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда приходят весенние грозы с их яркими вспышками и громкими раскатами, собаки часто пугаются и прячутся под кровать. Если ваша собака боится грома, она не одна такая.

Причины страха вашей собаки

Неясно, почему одни собаки боятся громких звуков, таких как гром и фейерверки, а другие — нет. Некоторые владельцы утверждают, что

травма, полученная в щенячьем возрасте,

темперамент породы,

чувствительный слух

или тревога, связанная с разлукой,

могут способствовать возникновению этого страха. Для некоторых собак незначительный случай беспокойства может перерасти в полноценную фобию, которая представляет собой чрезмерно паническую реакцию.

Как успокоить напуганную грозой собаку

Справиться с собакой, которая боится грома, может быть непросто, особенно если это приводит к прятанию, мочеиспусканию, чрезмерному одышке, слюнотечению, дрожи, скулежу, закатыванию глаз и/или неистовым попыткам убежать.

Следите за своим поведением во время грозы

Постоянное ласкание или утешение может усилить паническое поведение у собак, поэтому вместо этого старайтесь излучать спокойствие и хладнокровие. Уделите внимание собаке в форме игры, груминга или других занятий, которые ей обычно нравятся.

Используйте зашитную рубашку

Защитная рубашка — это облегающая одежда, которую можно приобрести в интернете или в большинстве зоомагазинов. Она крепится на тело собаки с помощью липучек и создает эффект "пеленания", который успокаивает паническое дыхание. Эта рубашка имеет 80-процентный успех в успокоении собак, испытывающих страх.

Меняйте обстановку

Смена места нахождения животного может быть эффективна, поскольку это поможет снизить уровень громкости бури или сделать ее менее ощутимой. Обстановка с "белым шумом", например, ковер в ванной комнате с включенным вентилятором, может заглушить звуки грозы. Также может помочь предоставление вашему питомцу доступа в подвал или комнату без окон. Если ваш питомец направляется к своему ящику, попробуйте накрыть его одеялом, чтобы усилить чувство безопасности. Однако держите дверцу ящика открытой, чтобы животное не чувствовало себя в замкнутом пространстве.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Что делать, если собака боится грозы?