Собаки не умеют обижаться: они реагируют на плохие ситуации на основе своих эмоций

3:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мы любим своих собак беззаветно и хотим, чтобы они относились к нам так же. Но замечали ли вы когда-нибудь, что ваш пушистый друг, похоже, затаил обиду после неудачного случая? Способны ли они запоминать и хранить негативный опыт?

Объём памяти у собак

Собаки обладают замечательной памятью, которая позволяет им запоминать своих хозяев, других собак и окружающую обстановку. У них впечатляющее обоняние, которое помогает им распознавать людей и других животных.

Однако объем их памяти не безграничен. Собаки склонны запоминать события или людей, которые были связаны с сильной эмоциональной реакцией. Например, если у собаки был положительный опыт общения с человеком, она будет помнить его с лаской. С другой стороны, если у них был негативный опыт, они будут относится к нему с недоверием.

Держат ли собаки обиду?

По мнению ученых-кинологов, собаки не обладают когнитивной способностью хранить обиду. Они реагируют на плохие ситуации, основываясь на своих эмоциях, и могут избегать людей или ситуаций, которые заставляют их чувствовать себя некомфортно или угрожают им.

Собака является социальным животным и семья для нее становиться стаей. Но чувство обиды, которые владельцы приписывают собаке, деструктивно для природных отношений и псу оно чуждо. Очеловечивание животного (а обида присуща только людям и возникает обида только у человека) приписывает к поведению пса человеческое чувство. Инстинкт самосохранения, когда собака на ругань от хозяина выгибает спину, поджимает хвост и прячется, вовсе не обида, а желание уйти из-под агрессии со стороны вожака, то есть хозяина.

Даниэль Мюленберг утверждает, что обида — слишком сложная эмоция для собак. Они, несомненно, испытывают несколько человеческих чувств, но собачьи версии этих эмоций не всегда такие же, как у людей. Для человека обиды основаны на конкретных случаях, которые он "прокручивает" в своем уме. Обида в данном случае зависит от памяти, и без долговременной памяти не было бы обиды, пишет FB.RU.

То же самое следует применить и к собакам. Проблема в том, что у собак не такая память, как у людей. Хотя вы можете вспомнить все о том моменте, когда ваши чувства были задеты, вплоть до точной формулировки оскорбления, собаки не могут этого сделать. Это называется "эпизодическая долговременная память", и у собак ее нет. Это не значит, что собаки ничего не могут вспомнить, просто у них ассоциативная память.

Можете ли вы исправить свои отношения с собакой?

Собаки очень снисходительны, и они могут быстро забыть негативный опыт, если вы проявите к ним любовь и привязанность. Если вы хотите, чтобы ваша собака не отгораживалась от вас, будьте внимательны к тому, как вы с ней обращаетесь. Избегайте любого негативного опыта и всегда старайтесь подкреплять дружелюбное поведение лакомствами и лаской.

Собаки — умные животные, способные запоминать опыт и людей на основе своих эмоций. У них нет когнитивной способности затаивать обиду, но они могут ассоциировать негативный опыт с людьми или ситуациями, которые доставляют им дискомфорт. Как владельцы домашних животных, мы должны быть осторожны в обращении с нашими питомцами.

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Испытывает ли собака чувство обиды?