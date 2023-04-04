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Петр Дерябин

Когда подходите к незнакомой собаке, сначала спросите разрешение у её хозяина

2:56
Зоосфера » Собаки

Как любитель собак вы, возможно, встречали на улице симпатичных псов и хотели с ними поздороваться. Но знаете ли вы, как правильно и безопасно подойти к незнакомой собаке? Если вы подойдете к новой собаке неподобающим образом, то рискуете причинить ей боль или вызвать агрессивную реакцию. 

Когда подходите к незнакомой собаке, сначала спросите разрешение у её хозяина

Спросите разрешения

Когда вы подходите к незнакомой собаке, очень важно сначала спросить разрешение у ее хозяина. Смело подходить к собаке, чтобы погладить ее, небезопасно. Некоторые собаки недружелюбны к незнакомцам или находятся в стадии дрессировки, и в итоге вы можете принести больше вреда, чем пользы. Всегда спрашивайте разрешение у хозяина, прежде чем погладить его собаку. Это обычная вежливость, которая поможет предотвратить несчастные случаи.

Взаимодействие с собакой

После того как вы получили разрешение владельца, следующий шаг — позволить собаке подойти к вам. Не вторгайтесь в ее пространство и не принуждайте к взаимодействию. Если собака выглядит сдержанной и не хочет вас приветствовать, уважайте ее решение и двигайтесь дальше. Когда собака подходит и демонстрирует готовность поприветствовать вас, используйте эти простые физические действия, чтобы сделать взаимодействие дружелюбным и спокойным:

  • Повернитесь к собаке боком, а не головой вперед.
  • Опуститесь на колени так, чтобы быть на уровне собаки.
  • Избегайте слишком долгого зрительного контакта.
  • Дайте собаке понюхать вашу руку, если необходимо, на расстоянии.
  • Не подходите к собаке сверху или сзади.

Где погладить и как это сделать

После того как собака покажется готовой поприветствовать вас, важно предпринять правильные действия. Старайтесь гладить собаку по спине или бокам, избегайте похлопываний или объятий, особенно если это незнакомая вам собака. Всегда используйте медленные и уверенные движения при приветствии и поглаживании собаки, чтобы не напугать ее. Если вы пытаетесь поприветствовать свободно бегущую собаку, проявите осторожность и позвольте собаке подойти к вам, особенно если вы не видите ее хозяина.

Приветствие незнакомой собаки может показаться простым, но оно требует соблюдения некоторых важных правил, чтобы обеспечить безопасность как собаки, так и себя. Всегда сначала спрашивайте разрешения у хозяина, позволяйте собаке подойти к вам и используйте соответствующее физическое взаимодействие при приветствии. Помните, что собака — разумное существо и может иметь свои предпочтения. Учитывайте язык их тела и уважайте их пространство. Следуя этим советам, вы сможете безопасно поприветствовать незнакомую собаку и, возможно, обрести нового пушистого друга.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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