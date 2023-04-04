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Петр Дерябин

Пять причин всегда держать свою собаку на поводке: одна из них — сохранить ей жизнь

2:27
Зоосфера » Собаки

Как владелец собаки вы обязаны следить за тем, чтобы ваш четвероногий друг хорошо себя вел и был в безопасности на улице. Один из самых простых способов сделать это — использовать поводок всякий раз, когда вы выходите из дома. Несмотря на вашу уверенность в том, что ваша собака хорошо обучена и никогда никому не причинит вреда, всегда существует вероятность того, что она может повести себя непредсказуемо.

Пять причин всегда держать свою собаку на поводке: одна из них — сохранить ей жизнь

Поводок обеспечивает безопасность вашей собаки. И всем остальным

Собаки без поводка непредсказуемы и представляют опасность для себя и окружающих. Они могут выскочить на улицу, забежать в опасные места, погнаться за дикими животными, напасть на других собак или ничего не подозревающих людей. Любой из этих сценариев может привести к физическому ущербу как для вашего питомца, так и для всех окружающих.

Это закон

Во многих странах закон требует, чтобы собака находилась на поводке в общественных местах. Несоблюдение этих законов может привести к штрафам или судебному преследованию. Если вы твердо решили отпустить свою собаку без поводка, найдите парк для собак или природную тропу, где поводок не обязателен.

Поводок усиливает правильную дрессировку

Собаки с большей вероятностью будут подчиняться командам на поводке, чем без него. Обучение ходьбе на поводке также является важным навыком для собак, и чем больше вы занимаетесь со своим питомцем, тем лучше он это делает. Очень важно использовать поощрения при обучении собаки ходить на поводке.

Поводок защищает вашу собаку от опасности

Собаки могут быть любопытными и во время прогулок рискуют проглотить опасные вещества. Пристегивая собаку на поводок, вы защищаете ее от случайного проглатывания токсичных веществ. Вы также контролируете скорость движения собаки, уменьшая вероятность травмы. Держите ее на безопасном расстоянии от других собак, которые могут представлять угрозу.

Поводок помогает содержать собаку в чистоте

У собак есть привычка кататься по всему грязному, пачкающему или пахнущему, что попадается им на пути во время прогулок. Использование поводка может предотвратить это, избавив вас от необходимости мыть собаку полностью каждый раз после прогулки.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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