Эксперт: "После стерилизации кормите кошку продуктами, богатыми железом"

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Стерилизация не только предотвращает нежелательную беременность у животного, но также приносит пользу для его здоровья и благополучия. О том, как правильно ухаживать за кошкой после операции, рассказал читателям Pravda. Ru председатель центрального совета Всероссийского общественного движения "Волонтеры Экологи" Адам Калиматов.

Как ухаживать за кошкой после стерилизации

Сразу после операции кошку следует поместить в отдельном, тихом и спокойном месте. Она может чувствовать дискомфорт и заметную боль, так что вам необходимо обеспечить ей комфорт и покой. В первый день лучше сократить количество еды и воды, но не уменьшать их полностью. На следующий день вы можете вернуть кошке её обычный рацион.

После операции кошка должна быть под наблюдением в течение нескольких дней. Необходимо следить за её поведением, осознавая, что она может демонстрировать странные или новые привычки в связи с операцией. Если у кошки нет аппетита, то можно попробовать подкормить её любимой едой, продуктами, богатыми железом, или даже добавить кормовые добавки. При этом из рациона исключаются крупы, молочка, жирные сорта мяса и сырая рыба.

Если будут заметны первые признаки выздоровления, то можно будет начать ежедневный уход за кошкой. Раны необходимо проверять ежедневно, чтобы убедиться, что они заживают, что нет кровотечения, боли или опухолей. Если эти признаки появляются, то нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Если раны заживают хорошо, то можно начать чистить их с использованием специальных средств, предназначенных для ран и ожогов. Следует делать эту процедуру несколько раз в день, чтобы ускорить заживление. Послеоперационный шов должен оставаться сухим и чистым. Область шва можно обрабатывать хлоргексидином, смазывать заживляющей мазью "Левомеколь". Стоит отметить, что на 7-10 день швы уже снимаются.

Кошка должна чувствовать себя безопасно, необходимо приготовить ей уютное место, где она сможет отдыхать и спать. Убедитесь, что территория свободна от острых, опасных предметов и что она не может убежать из дома. Важно следить за комфортом и удобством вашей питомицы.

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