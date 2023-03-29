Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Эксперт: "После стерилизации кормите кошку продуктами, богатыми железом"

2:28
Зоосфера » Кошки

Стерилизация не только предотвращает нежелательную беременность у животного, но также приносит пользу для его здоровья и благополучия. О том, как правильно ухаживать за кошкой после операции, рассказал читателям Pravda. Ru председатель центрального совета Всероссийского общественного движения "Волонтеры Экологи" Адам Калиматов.

Эксперт: "После стерилизации кормите кошку продуктами, богатыми железом"

Как ухаживать за кошкой после стерилизации

Сразу после операции кошку следует поместить в отдельном, тихом и спокойном месте. Она может чувствовать дискомфорт и заметную боль, так что вам необходимо обеспечить ей комфорт и покой. В первый день лучше сократить количество еды и воды, но не уменьшать их полностью. На следующий день вы можете вернуть кошке её обычный рацион.

После операции кошка должна быть под наблюдением в течение нескольких дней. Необходимо следить за её поведением, осознавая, что она может демонстрировать странные или новые привычки в связи с операцией. Если у кошки нет аппетита, то можно попробовать подкормить её любимой едой, продуктами, богатыми железом, или даже добавить кормовые добавки. При этом из рациона исключаются крупы, молочка, жирные сорта мяса и сырая рыба.

Если будут заметны первые признаки выздоровления, то можно будет начать ежедневный уход за кошкой. Раны необходимо проверять ежедневно, чтобы убедиться, что они заживают, что нет кровотечения, боли или опухолей. Если эти признаки появляются, то нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Если раны заживают хорошо, то можно начать чистить их с использованием специальных средств, предназначенных для ран и ожогов. Следует делать эту процедуру несколько раз в день, чтобы ускорить заживление. Послеоперационный шов должен оставаться сухим и чистым. Область шва можно обрабатывать хлоргексидином, смазывать заживляющей мазью "Левомеколь". Стоит отметить, что на 7-10 день швы уже снимаются.

Кошка должна чувствовать себя безопасно, необходимо приготовить ей уютное место, где она сможет отдыхать и спать. Убедитесь, что территория свободна от острых, опасных предметов и что она не может убежать из дома. Важно следить за комфортом и удобством вашей питомицы.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

4 проблемы, которые могут возникнуть во время и после стерилизации кошки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Эксперт: "Угонщики зачастую знакомы с картами монтажа сигнализаций"
Кристина Орбакайте рассказала о наказе Аллы Пугачёвой: "Надо всё предвидеть"
Музыкант Би-2: украинская музыка — мирового уровня, а в России поют только патриотические песни
Профессор Серго: Илон Маск боится неуправляемости обучения искусственного интеллекта
В Генштабе ВСУ признали, что штурмовые действия ВС РФ под Артёмовском успешны
МК: Матвийчук заявил о возможном заходе войск ВСУ вглубь территории России в апреле 2023
82-летняя Галина Стаханова получает пенсию 25 тысяч рублей: "Хватает чтобы заплатить за квартиру, свет и телефон"
Asia Times: в США попросили Байдена начать переговоры с РФ из-за желания Зеленского захватить Крым
На польском телевидении уже начали делить Украину
Ольга Бузова намекнула на возобновление отношений с Давой: "Дважды в одну и ту же реку"
Популярное
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков

Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.

Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
Царьград: танкисты ВСУ в Великобритании отказались возвращаться на Украину
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Последние материалы
Hang clean: Топ 5 ошибок для новичков
Эксперт: "Угонщики зачастую знакомы с картами монтажа сигнализаций"
Эксперт: "БАДы для повышения иммунитета опасны для здоровья"
Кристина Орбакайте рассказала о наказе Аллы Пугачёвой: "Надо всё предвидеть"
Музыкант Би-2: украинская музыка — мирового уровня, а в России поют только патриотические песни
Профессор Серго: Илон Маск боится неуправляемости обучения искусственного интеллекта
В Генштабе ВСУ признали, что штурмовые действия ВС РФ под Артёмовском успешны
МК: Матвийчук заявил о возможном заходе войск ВСУ вглубь территории России в апреле 2023
82-летняя Галина Стаханова получает пенсию 25 тысяч рублей: "Хватает чтобы заплатить за квартиру, свет и телефон"
Asia Times: в США попросили Байдена начать переговоры с РФ из-за желания Зеленского захватить Крым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников