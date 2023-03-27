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Ирина Гусакова

Эксперт: "Рвота у кошки может сигнализировать о болезни"

2:45
Зоосфера » Кошки

Мы знаем, что кошки являются идеальными домашними животными. Они ласковы, игривы и многие из них очень независимы. Однако, как и любые другие животные, они тоже подвержены болезням. О том, какие среди кошек распространены заболевания и как их можно лечить, рассказал читателям Pravda. Ru председатель центрального совета Всероссийского общественного движения "Волонтёры Экологи" Адам Калиматов.

Эксперт: "Рвота у кошки может сигнализировать о болезни"

Болезни кошек: какие бывают и как лечить

Кожные заболевания

Кошки могут страдать от различных кожных заболеваний, Они могут иметь следующие симптомы:

  • зуд,
  • дерматит,
  • образование язв.

Лечение таких заболеваний обычно включает использование местных средств, таких как кремы и мази, а также гигиену кожи.

Болезнь почек

Это серьёзное заболевание, которое может привести к острой и хронической недостаточности почек. Симптомы следующие:

  • потеря аппетита,
  • повышение уровня жидкости в теле,
  • увеличение количества мочи и проблемы с мочеиспусканием.

Лечение обычно включает в себя специальный диетический режим, препараты и постоянный медицинский контроль.

Болезни дыхательных путей

Болезни дыхательных путей — это распространенное заболевание кошек, проявляющееся вирусными или бактериальными инфекциями. Симптомы могут включать в себя:

  • насморк,
  • кашель,
  • чихание,
  • проблемы с дыханием.

Лечение включает антибиотики и противовирусные препараты, а также меры по улучшению иммунной системы.

Болезни зубов

Кошки также могут страдать от проблем со здоровьем зубов, таких как зубной налёт, микротрещины и десневые заболевания. Симптомы могут включать:

  • кровоточивость дёсен,
  • запах изо рта,
  • болезненность.

Лечение в таких случаях обычно включает в себя чистку, удаление зубов и использование специальных средств для укрепления зубов.

Болезни желудка

Могут привести к рвоте, диарее, потере аппетита, а также обезвоживанию. Они могут провоцироваться вирусными или бактериальными инфекциями или возникать в результате смены пищевого рациона. Лечение таких заболеваний обычно включает режим питания, а также использование медикаментов, которые помогают уменьшить воспалительные процессы в желудке.

Чтобы предотвратить возможные заболевания, необходимы регулярные и всеобъемлющие медицинские обследования, правильное питание, а также соблюдение осторожности в повседневной жизни. Не откладывайте визит к ветеринару, если вы заметили симптомы, которые могут указывать на недуг. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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