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Ирина Гусакова

Ветврач: "Рвота — первый симптом чумки у кошки"

5:13
Зоосфера » Кошки

Чумка или панлейкопения — наиболее часто встречающаяся опасная вирусная инфекция не только домашних кошек, но и других представителей семейства кошачьих. Но для самого владельца кошки этот вирус не опасен.

Ветврач: "Рвота — первый симптом чумки у кошки"

Смертность при данном заболевании у кошек превышает 90%, причём не только у животных младше 1 года, но и у взрослых. Поэтому при появлении первых симптомов этого вирусного коварного заболевания необходимо срочно обратится к ветеринарному врачу. О том, как понять, что у кошки чумка, рассказала читателям Pravda.Ru ветеринарный врач и эксперт pet-friendly сообщества "Хвост Ньюс" Анна Федорова.

Как понять, что у кошки чумка?

Возбудитель панлейкопении кошек — это ДНК, содержащий парвовирус. Вирус может жить во внешней среде от нескольких месяцев до года и очень устойчив к обработке дезинфицирующими средствами: избавиться от него не так-то просто.

Домашняя кошка, как и уличная, может заразиться чумкой. Существует несколько путей заражения:

  • Воздушно-капельный: здоровой кошке достаточно побыть с больным животным в одной комнате, при этом близкий контакт даже не обязателен.
  • Контактный: через миски, игрушки, лежанки, лоток. Здоровой кошке для того, чтобы заболеть, достаточно поесть или попить из одной миски с инфицированным животным.
  • Внутриутробный: от беременной кошки к котятам. При этом котята после инфицирования вирусом могут родиться мертвыми или с пороками развития.
  • Трансмиссивный. Распространён среди кошек со свободным выгулом. Передача вируса здоровому животному происходит через укус кровососущих насекомых: блох, клещей, комаров.

В особую группу риска входят котята, особенно не вакцинированные до 5 месяцев. По статистике при проявлении симптомов заболевания 75% из них, к сожалению, погибают.

Пожилые или ослабленные животные также подвержены риску заражения — например, после операции или продолжительной болезни. Кошки, которые переболели чумкой, приобретают пожизненный иммунитет и долгое время могут быть носителями данного вируса. А это может представлять серьезную опасность для других домашних и уличных кошек.

Признаки чумки у кошки

Инкубационный период, как правило, длится от 2 до 10 дней. Вирус коварен тем, что поражает почти все системы органов животного и распознать его непросто.

Выделяют подострое, острое и молниеносное течение болезни. Последнее почти всегда заканчивается летальным исходом. Заболевание протекает в более тяжелой форме чаще всего у молодых невакцинированных котят.

Наиболее частые первые симптомы:

  • апатия,
  • повышение температуры до 40-41С,
  • рвота,
  • снижение аппетита,
  • жажда, но кошка при этом воду не пьет.

Если у кошки появилась частая рвота, следует обратить внимание на цвет рвотных масс. Чаще всего она будет желтоватого цвета, иногда со слизью. При дальнейшем развитии чумки появляется диарея с примесью крови и зловонным запахом.

При остром течении панлейкопении сохраняется высокий шанс на выздоровление кошки. Подострое протекание вирусной инфекции характерно для вакцинированных животных, симптомы при этом слабо выражены.

Своевременная и квалифицированная помощь ветеринарного специалиста может спасти жизнь кошке. Диагноз ветеринарный врач ставит на основании клинической картины заболевания, результатов лабораторных анализов крови и кала.

Применяется комплексное лечение, направленное на восстановление водно-электролитного баланса и снижение риска возникновения вторичной бактериальной инфекции. В дальнейшем владельцу важно осуществлять хороший уход за больной кошкой, если ей не требуется нахождение в стационаре. Если в доме есть другие кошки, то необходимо изолировать заболевшее животное и обеспечить ему тёплую, комфортную и спокойную обстановку.

Профилактика чумки у кошек

Самый эффективный способ профилактики — это своевременная вакцинация.

Первую вакцинацию котят от вирусных инфекций проводят в возрасте 1,5-2 месяцев, вторую — в 2,5-3 месяца. К 8-12-недельному возрасту происходит снижение материнского иммунитета, поэтому так важно соблюдать сроки первой и последующей вакцинации.

Ограничение контакта с уличными животными, поддержание чистоты в вашем доме также снижает риск заражения чумкой.

Сбалансированное правильное питание, регулярный осмотр у ветеринарного врача, забота и внимание владельца к своему пушистому питомцу позволят кошке избежать столь опасного и серьёзного вирусного заболевания.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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