Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

У щенков прорезываются зубы: что нужно знать хозяевам

3:53
Зоосфера » Собаки

Щенки — очаровательные существа, они растут и меняются с поразительной скоростью в течение первых шести месяцев жизни. Их зубы играют решающую роль в этом процессе роста и развития. По мере развития вкусовых ощущений щенки используют рот и нос, чтобы исследовать мир и добиваться внимания. Прорезывание зубов — естественный процесс, через который проходят все щенки, но иногда он может быть болезненным. 

У щенков прорезываются зубы: что нужно знать хозяевам

Сколько зубов у щенков?

Щенки рождаются без зубов, потому что питаются материнским молоком. Тем не менее их молочные и взрослые зубы уже развиваются в челюстях при рождении. Молочные зубы начинают прорезываться, когда щенкам около трех недель, и именно тогда они могут начать есть твердую пищу в дополнение к кормлению грудью.

Первыми прорезываются резцы и клыки, за ними следуют премоляры, которые используются для жевания. У щенков продолжают прорезываться зубы в течение следующих 3-5 недель, пока к 6-8 неделям у них не появится полный набор из 28 жемчужно-белых молочных зубов.

Когда у щенков перестают резаться зубы?

У большинства щенков молочные зубы начинают выпадать примерно в возрасте трех с половиной месяцев, но у некоторых это может произойти только в возрасте четырех или пяти месяцев. У крупных или гигантских собак взрослые зубы обычно прорезываются раньше, чем у мелких собак. Первыми выпадают молочные резцы, а на смену им приходят взрослые зубы.

Находить молочные зубы на полу — это нормально, но если вы их не найдете, не волнуйтесь, так как их часто проглатывают. Щенки продолжают терять молочные зубы и прорезать взрослые зубы, пока им не исполнится около шести месяцев. Первыми прорезываются резцы и клыки, за ними следуют премоляры, когда щенку исполняется 4-6 месяцев. Взрослые моляры вырастают последними, в возрасте 5-7 месяцев. У взрослых собак 42 зуба, а у щенков только 28 молочных зубов.

Признаки прорезывания зубов у щенков

Щенки могут начать исследовать мир пастью, в основном жеванием, в возрасте 3-7 месяцев. Эта стадия развития совпадает с графиком прорезывания зубов, что затрудняет определение того, грызет ли ваш щенок что-то из любопытства или из-за боли. Тем не менее боль при прорезывании зубов может привести к тому, что ваш щенок станет более агрессивным в домашних условиях. Это временная фаза, и щенков необходимо перенаправить на соответствующие возможности жевания, такие как игрушки.

Как ухаживать за щенком, у которого режутся зубы

Уход за щенком, у которого режутся зубы, включает в себя предоставление ему множества возможностей для жевания, особенно мягких, резиновых игрушек, а также охлажденных или замороженных игрушек. Ваш щенок может предпочесть твердые или мягкие предметы, в зависимости от боли при прорезывании зубов. Холодные продукты могут облегчить любую боль и воспаление, поэтому давайте щенку охлажденные или замороженные лакомства, такие как черника, стручковая фасоль или морковь.

Заключение

Прорезывание зубов у щенков – естественный и необходимый процесс. Хотя иногда это может быть болезненно, важно предоставить щенку соответствующие возможности для жевания, чтобы помочь ему облегчить боль и дискомфорт. Поняв признаки прорезывания зубов и предоставив щенку необходимые инструменты, вы поможете ему пройти этот захватывающий и сложный этап его жизни.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Новости
Украина вдвое повышает тариф на транзит российской нефти для Чехии, Словакии и Венгрии
Зеленский: Украина не идёт на мирные переговоры с Россией из-за ордера на "арест" Путина
Yomiuri: Зеленский пожаловался на нехватку оружия и снарядов для контрнаступления
Иран пригрозил США ответным ударом после атаки на объекты в Сирии: Предупреждаем американского врага
Концепт Kia EV5 показан в Китае, еще один громоздкий CUV поступит в продажу в этом году
Genesis остается открытым для запуска небольшого электромобиля
Производство Chevrolet Camaro официально прекратится после 2024 модельного года
Первый 2024 Chevy Corvette E-Ray отправится на аукцион Barrett-Jackson
Toyota Camry снимается с производства на своей родине, в Японии
Шевчук признался, что концерты ДДТ отменили не по вине группы
Популярное
РИА "Новости" назвало патриотов среди деятелей культуры РФ

Звёзды дают концерты для раненых бойцов и участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса.

РИА "Новости" опубликовало список деятелей культуры РФ, поддержавших СВО на Украине
Дмитрий Медведев впервые обозначил границы Украины, которые устроят Россию
Медведев обозначил границы Украины, которые устроят Россию
Украинское контрнаступление шокирует весь мир — ветеран ВС США
Появились подробности боя капитана Ивана Реховского летом 2022 года
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Актриса Яна Поплавская раскритиковала сбежавших из РФ Козловского и Акиньшину
Врач Авербах спрогнозировал печальные последствия, если срочно не спасти печень Костомарову
Сеть "Леруа Мерлен" уходит из России по-английски — все гипермаркеты продолжат работать
Сеть "Леруа Мерлен" уходит из России по-английски — все гипермаркеты продолжат работать
Последние материалы
Иран пригрозил США ответным ударом после атаки на объекты в Сирии: Предупреждаем американского врага
Концепт Kia EV5 показан в Китае, еще один громоздкий CUV поступит в продажу в этом году
Genesis остается открытым для запуска небольшого электромобиля
Производство Chevrolet Camaro официально прекратится после 2024 модельного года
Первый 2024 Chevy Corvette E-Ray отправится на аукцион Barrett-Jackson
Toyota Camry снимается с производства на своей родине, в Японии
Шевчук признался, что концерты ДДТ отменили не по вине группы
РВ: бойцы группировки "О" ВС РФ захватили позиции и солдат ВСУ у Кременной
Полковник Макгрегор: возможное вторжение Польши на Украину станет катастрофой
В Екатеринбурге было обнаружено 20 тонн поддельного сливочного масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников