У щенков прорезываются зубы: что нужно знать хозяевам

3:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Щенки — очаровательные существа, они растут и меняются с поразительной скоростью в течение первых шести месяцев жизни. Их зубы играют решающую роль в этом процессе роста и развития. По мере развития вкусовых ощущений щенки используют рот и нос, чтобы исследовать мир и добиваться внимания. Прорезывание зубов — естественный процесс, через который проходят все щенки, но иногда он может быть болезненным.

Сколько зубов у щенков?

Щенки рождаются без зубов, потому что питаются материнским молоком. Тем не менее их молочные и взрослые зубы уже развиваются в челюстях при рождении. Молочные зубы начинают прорезываться, когда щенкам около трех недель, и именно тогда они могут начать есть твердую пищу в дополнение к кормлению грудью.

Первыми прорезываются резцы и клыки, за ними следуют премоляры, которые используются для жевания. У щенков продолжают прорезываться зубы в течение следующих 3-5 недель, пока к 6-8 неделям у них не появится полный набор из 28 жемчужно-белых молочных зубов.

Когда у щенков перестают резаться зубы?

У большинства щенков молочные зубы начинают выпадать примерно в возрасте трех с половиной месяцев, но у некоторых это может произойти только в возрасте четырех или пяти месяцев. У крупных или гигантских собак взрослые зубы обычно прорезываются раньше, чем у мелких собак. Первыми выпадают молочные резцы, а на смену им приходят взрослые зубы.

Находить молочные зубы на полу — это нормально, но если вы их не найдете, не волнуйтесь, так как их часто проглатывают. Щенки продолжают терять молочные зубы и прорезать взрослые зубы, пока им не исполнится около шести месяцев. Первыми прорезываются резцы и клыки, за ними следуют премоляры, когда щенку исполняется 4-6 месяцев. Взрослые моляры вырастают последними, в возрасте 5-7 месяцев. У взрослых собак 42 зуба, а у щенков только 28 молочных зубов.

Признаки прорезывания зубов у щенков

Щенки могут начать исследовать мир пастью, в основном жеванием, в возрасте 3-7 месяцев. Эта стадия развития совпадает с графиком прорезывания зубов, что затрудняет определение того, грызет ли ваш щенок что-то из любопытства или из-за боли. Тем не менее боль при прорезывании зубов может привести к тому, что ваш щенок станет более агрессивным в домашних условиях. Это временная фаза, и щенков необходимо перенаправить на соответствующие возможности жевания, такие как игрушки.

Как ухаживать за щенком, у которого режутся зубы

Уход за щенком, у которого режутся зубы, включает в себя предоставление ему множества возможностей для жевания, особенно мягких, резиновых игрушек, а также охлажденных или замороженных игрушек. Ваш щенок может предпочесть твердые или мягкие предметы, в зависимости от боли при прорезывании зубов. Холодные продукты могут облегчить любую боль и воспаление, поэтому давайте щенку охлажденные или замороженные лакомства, такие как черника, стручковая фасоль или морковь.

Заключение

Прорезывание зубов у щенков – естественный и необходимый процесс. Хотя иногда это может быть болезненно, важно предоставить щенку соответствующие возможности для жевания, чтобы помочь ему облегчить боль и дискомфорт. Поняв признаки прорезывания зубов и предоставив щенку необходимые инструменты, вы поможете ему пройти этот захватывающий и сложный этап его жизни.

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