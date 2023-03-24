Любители кошек по всему миру знакомы с ситуацией, когда их питомец буквально приковывается к предмету, помещенному на тумбочку или стол. Вскоре лапа толкает этот предмет, и кошка пристально наблюдает, как он летит на пол.
Хотя такое поведение может показаться еще одной идиосинкразической чертой наших кошек, есть несколько логических причин, по которым кошки опрокидывают вещи.
Кошки не делают вещи просто так. Всегда есть причины для их странного поведения, и это включает в себя переворачивание вещей.
Как прирожденные хищники кошки привязаны к быстро движущимся объектам, которые проходят мимо их поля зрения. Это инстинктивное поведение вызвано возможностью преследовать, ловить и есть добычу. Таким образом, акт толкания или сбрасывания предметов со столов играет роль этого инстинкта.
Хотя никому из хозяев домашних животных не нравится, когда их кошка что-то проливает ил роняет, они могут неосознанно поощрять такое поведение, реагируя на него. Кошки быстро учатся и быстро поймут, что, когда они начинают подталкивать предметы ближе к краю, они привлекают внимание и реакцию своих любимых людей.
Кошки, которым не хватает стимуляции в окружающей среде, могут искать способы развлечь себя. Когда их оставляют одних на продолжительное время без какого-либо взаимодействия или активности, они могут переворачивать вещи, чтобы скоротать время и развеять скуку.
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