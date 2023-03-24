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Макар Горшенин

Почему кошки переворачивают вещи: для этого у них есть свои причины

2:42
Зоосфера » Кошки

Любители кошек по всему миру знакомы с ситуацией, когда их питомец буквально приковывается к предмету, помещенному на тумбочку или стол. Вскоре лапа толкает этот предмет, и кошка пристально наблюдает, как он летит на пол.

Почему кошки переворачивают вещи: для этого у них есть свои причины

Хотя такое поведение может показаться еще одной идиосинкразической чертой наших кошек, есть несколько логических причин, по которым кошки опрокидывают вещи.

Почему кошки сталкивают вещи со столов?

Кошки не делают вещи просто так. Всегда есть причины для их странного поведения, и это включает в себя переворачивание вещей.

Инстинкт

Как прирожденные хищники кошки привязаны к быстро движущимся объектам, которые проходят мимо их поля зрения. Это инстинктивное поведение вызвано возможностью преследовать, ловить и есть добычу. Таким образом, акт толкания или сбрасывания предметов со столов играет роль этого инстинкта.

Поощрение

Хотя никому из хозяев домашних животных не нравится, когда их кошка что-то проливает ил роняет, они могут неосознанно поощрять такое поведение, реагируя на него. Кошки быстро учатся и быстро поймут, что, когда они начинают подталкивать предметы ближе к краю, они привлекают внимание и реакцию своих любимых людей.

Скука

Кошки, которым не хватает стимуляции в окружающей среде, могут искать способы развлечь себя. Когда их оставляют одних на продолжительное время без какого-либо взаимодействия или активности, они могут переворачивать вещи, чтобы скоротать время и развеять скуку.

Как помешать вашей кошке переворачивать вещи

  • Ищите закономерности: старайтесь наблюдать, когда и где ваша кошка опрокидывает предметы. Это происходит, когда вы рядом, или когда они голодны или ищут внимания? Понимание этих паттернов может помочь вам устранить основную причину такого поведения.
  • Следите за тем, как вы реагируете: важно помнить о том, как вы реагируете, когда ваша кошка капризничает. Если вы уделяете кошке внимание или кормите ее, когда она опрокидывает предметы, возможно, вы подкрепляете ее поведение. Кроме того, если вы постоянно кладете предмет обратно на стол, вы даете кошке возможность снова его сбить.
  • Взгляните на свой дом с точки зрения кошки: есть ли у них высокая вертикальная территория, на которую можно взобраться, или игрушки, с которыми можно взаимодействовать? В противном случае им может быть скучно, и опрокидывание вещей может быть единственным развлечением, которое у них есть.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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