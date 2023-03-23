В приучении котёнка к лотку нет ничего сложного. В обычной жизни котята учатся и повторяют всё за мамой кошкой, юные питомцы быстро запоминают новую информацию и осваивают навыки. Кошки — существа чистоплотные. Они не будут ходить в туалет там, где едят или спят, если, конечно, речь не идёт о проблемах со здоровьем.
Задача владельца — сделать так, чтобы котёнок как можно скорее понял, куда ему нужно ходить в туалет, и не использовал для этой цели неподходящие места. О том, как приучить котёнка к лотку, рассказала читателям Pravda.Ru ветеринарный врач, эксперт pet-friendly сообщества "Хвост Ньюс" Людмила Ващенко.
В вашем доме появилась кроха, поздравляем! Вот он уже бегает по новой территории и вовсю её изучает. Уже с этих минут начинается приучение маленького хвостика к лотку, поэтому туалет к этому моменту должен быть уже готов.
Чаще всего приучение котёнка к лотку не отнимает много времени, тем более если малыш первые 3 месяца рос дома с мамой — от неё он уже научился пользоваться туалетом.
Если вы забираете котёнка у заводчика, есть смысл попросить немного наполнителя, который использовали в туалете. Малыш почувствует знакомый запах и быстро сообразит, что ходить по нужде нужно именно в это место, а не в какое-то другое.
Котёнок настойчиво игнорирует лоток? Значит, что-то не так не с питомцем, а с самим лотком. Возможно, у него неподходящие размеры, не тот наполнитель, туалет стоит в неудобном месте или вы забываете содержать его в чистоте.
Стоит объективно оценить качество туалета и понять причину, что именно пошло не так и своевременно исправить ситуацию.
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