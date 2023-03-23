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Ирина Гусакова

Ветеринар: "У лотка для котёнка не должно быть высоких бортиков"

3:49
Зоосфера » Кошки

В приучении котёнка к лотку нет ничего сложного. В обычной жизни котята учатся и повторяют всё за мамой кошкой, юные питомцы быстро запоминают новую информацию и осваивают навыки. Кошки — существа чистоплотные. Они не будут ходить в туалет там, где едят или спят, если, конечно, речь не идёт о проблемах со здоровьем.

Ветеринар: "У лотка для котёнка не должно быть высоких бортиков"

Задача владельца — сделать так, чтобы котёнок как можно скорее понял, куда ему нужно ходить в туалет, и не использовал для этой цели неподходящие места. О том, как приучить котёнка к лотку, рассказала читателям Pravda.Ru ветеринарный врач, эксперт pet-friendly сообщества "Хвост Ньюс" Людмила Ващенко.

Приучаем котёнка к лотку: пошаговая инструкция

В вашем доме появилась кроха, поздравляем! Вот он уже бегает по новой территории и вовсю её изучает. Уже с этих минут начинается приучение маленького хвостика к лотку, поэтому туалет к этому моменту должен быть уже готов.

  • Убедитесь, что купленный вами лоток подходит для котёнка. У конструкции не должны быть сильно высокие бортики, иначе малышу будет неудобно в него залезать, и он вообще откажется это делать.
  • К выбору наполнителя тоже нужно отнестись серьёзно. Для малыша лучше выбрать древесный наполнитель или спросить у заводчика, каким наполнителем пользовались в питомнике. Наблюдайте за реакцией котёнка. Нередко бывает так, что четвероногому не нравится конкретный наполнитель, поэтому он отказывается ходить в лоток. Проблему легко решить, заменив наполнитель на другой.
  • Расположите лоток в удобном месте. Котёнок должен иметь свободный доступ к туалету и постоянно видеть его.
  • Когда котёнок осмотрелся и начал чувствовать себя в новом доме более уверенно, понаблюдайте за поведением малыша. Как только котенок начал беспокоиться, возьмите и посадите его в лоток.
  • Сохраняйте терпение. Процесс справления нужды не должен ассоциироваться у котёнка со страхом и беспокойством. Когда питомец начинает озираться по сторонам, копать пол, присаживаться — он захотел в туалет. Заметив это, спокойно отнесите малыша в лоток, не делайте резких движений, ласково говорите с четвероногим. Когда котёнок сделает свои дела в лоток — обязательно похвалите его. Так у питомца возникнет положительная ассоциация.
  • Если котёнок сходил в туалет в неположенном месте — ни в коем случае не тыкайте его носом в лужу или кучку. Ничего хорошего вы этим не добьётесь. Лучше соберите всё в салфетку и положите её в лоток. По запаху котёнок поймёт, что туалет там. Место "преступления" лучше обработать специальным уничтожителем запахов, безопасным для малыша.

Чаще всего приучение котёнка к лотку не отнимает много времени, тем более если малыш первые 3 месяца рос дома с мамой — от неё он уже научился пользоваться туалетом.

Если вы забираете котёнка у заводчика, есть смысл попросить немного наполнителя, который использовали в туалете. Малыш почувствует знакомый запах и быстро сообразит, что ходить по нужде нужно именно в это место, а не в какое-то другое.

Котёнок настойчиво игнорирует лоток? Значит, что-то не так не с питомцем, а с самим лотком. Возможно, у него неподходящие размеры, не тот наполнитель, туалет стоит в неудобном месте или вы забываете содержать его в чистоте.

Стоит объективно оценить качество туалета и понять причину, что именно пошло не так и своевременно исправить ситуацию.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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