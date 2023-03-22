Эксперт о путешествии с собакой: "Санитарные правила в других странах постоянно меняются"

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Для владельцев собак подготовка к поездке в другую страну превращается зачастую в настоящий квест: собрать нужные документы, вакцинировать животное, чипировать, продумать, в каком жилье разрешат разместить животное. О том, какие есть правила путешествия с собакой и какие документы необходимо оформить, рассказала читателям Pravda.Ru к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.

Путешествие с собакой: правила, документы и прививки

Как отмечает эксперт, питомцу в первую очередь необходимо оформить международный ветеринарный паспорт. Это можно сделать в местной станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ). Если животное вывозится за границу для продажи, то необходимо получить и специальное разрешение от Россельхознадзора.

Далее следует ознакомиться с санитарными правилами каждой конкретной страны. При этом они могут постоянно меняться. Поэтому перед пересечением границы их стоит внимательно изучить.

Более того, в некоторые страны вообще нельзя ввозить определённые породы собак. Например, в Израиле запрещены бультерьеры и ротвейлеры.

Следует и ознакомиться с правилами перевозки животных у авиакомпаний. Не каждый перевозчик готов принять всех питомцев. В большинстве случаев собаку нужно и чипировать. А вживлённый микрочип должен соответствовать международным требованиям.

Помимо этого, собаке необходимо, как правило, сделать и прививку от бешенства. А для въезда в некоторые страны она должна быть поставлена обязательно после введения чипа. Более того, в определенных государствах прививка должна ставиться не ранее, чем за 21 день до пересечения границы.

По общему правилу собаку необходимо дополнительно вакцинировать от чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, лептоспироза.

Стоит иметь в виду, что в случае пребывания за границей свыше 90 дней для возвращения обратно в Россию необходимо за две недели до въезда провести клинический осмотр питомца.

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