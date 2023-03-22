Вы бесите свою кошку: пять неправильный действий хозяина в отношении питомца

7:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы домашних животных часто не понимают, как их действия влияют на животных, положительно или отрицательно. Маловероятно, что владельцы кошек намеренно подвергают своих питомцев стрессу. Однако правда остаётся в том, что ваши действия могут повлиять на поведение вашей кошки и её отношения с вами независимо от ваших намерений.

Вы часто наказываете её

Имея дело с нежелательным поведением кошек, важно помнить, что наказание — это не решение. Хотя наказание может временно остановить проблемное поведение, оно не решает основной проблемы. Ваша кошка не понимает, что ее действия неправильны и не знает, как вести себя. Наказание вашей кошки может показаться для неё непредсказуемым и несправедливым, вызывая тревогу и недоверие. Кроме того, ваша кошка может начать ассоциировать несвязанные аспекты ситуации, такие как люди или другие домашние животные, с причиной наказания.

Вместо наказания лучше устранить первопричину такого поведения и найти положительные способы побудить кошку вести себя по-другому. Это может включать в себя предоставление дополнительных ресурсов или создание более богатой среды для вашего питомца. В более тяжелых случаях обращение за советом к ветеринару или специалисту по поведению животных может помочь в разработке индивидуального плана по изменению поведения вашей кошки.

Вы достаёте переноску только тогда, когда пришло время посетить ветеринара

Многие кошки сталкиваются с тем, что их помещают в клетку только в стрессовых ситуациях, таких как визиты к ветеринару или грумеру. В результате у них может развиться негативная ассоциация с переноской, и они будут сопротивляться при попытке посадить их туда. Тем не менее если вы научите свою кошку охотно садиться в переноску и создадите с ней позитивную ассоциацию, это может сделать путешествие гораздо менее напряженным как для вас, так и для вашего питомца.

Один из способов сделать это — постепенно знакомить кошку с переноской в позитивной обстановке с низким уровнем стресса. Вы можете оставить переноску в свободной зоне с открытой дверью, положить внутрь лакомства и игрушки и позволить кошке исследовать ее в своем собственном темпе. Это поможет вашей кошке рассматривать свою переноску как удобное и безопасное место.

Еще один способ помочь вашей кошке ассоциировать переноску с положительным опытом — включить его в свой распорядок дня. Вы можете разместить их переноску в месте, где они проводят время, и поощрять их использовать его как уютное место для отдыха или игр.

Помогая вашей кошке чувствовать себя комфортно и расслабленно в переноске, вы можете сделать поездки и визиты к ветеринару менее напряженными для всех участников.

Вы думаете, что пугать кошку безвредно и… весело

Вы когда-нибудь смотрели видео о том, как кошки пугаются огурцов? Хотя они могут показаться забавными, такое поведение может иметь негативные последствия для кошек. Маловероятно, что люди намеренно пугают своих кошек, но они могут не осознавать, какой вред могут нанести такие действия. Неоднократное пугание кошки может привести к тому, что она начнет нервничать и бояться, избегать мест, которые когда-то были для нее безопасными.

Если кошка пугается в местах, где она ест или пьет, это может быть особенно опасно. Они могут вообще начать избегать этих областей, что может привести к недоеданию и обезвоживанию. Это может вызвать различные проблемы со здоровьем и поставить под угрозу благополучие кошки.

Важно помнить, что-то, что может показаться нам забавным, на самом деле может быть вредным для наших питомцев. Вместо этого лучше создать для вашей кошки безопасную и комфортную среду, свободную от ненужного стресса и страха.

Вы позволяете собаке преследовать кошку

Владельцы домашних животных нередко находят развлечение в том, чтобы наблюдать, как их кошка преследует их собаку или наоборот, но то, что может показаться нам игрой, может быть ужасающим опытом для наших кошек. Когда кошку преследуют, она инстинктивно бежит в безопасное место, подпитываемая адреналином и страхом быть пойманной или раненой.

В то время как некоторые владельцы домашних животных могут полагать, что их кошка дразнит собаку, приближаясь, а затем убегая, реальность такова, что кошка может просто хотеть быть рядом со своими людьми или в той части дома, которая ей нравится, даже если это означает, что ей придется быть возле собаки. Предположение, что кошки и собаки будут вести себя таким образом, и ничего нельзя сделать, чтобы изменить это, может привести к беспокойству и стрессу у кошки.

Важно помнить, что кошки — это не игрушки для наших собак. Вместо того чтобы находить развлечение в их общении, мы должны стремиться создать безопасную и спокойную обстановку для мирного сосуществования обоих питомцев. Это может включать в себя обучение вашей собаки игнорировать кошку, создание отдельных мест для каждого питомца или обращение за помощью к профессиональному дрессировщику или специалисту по поведению.

Вы полагаете, что ваша кошка счастлива спать весь день

У кошек есть естественный охотничий инстинкт, который требует соответствующего выхода. Однако многие кошки не имеют достаточно возможностей для реализации этого инстинкта. В результате они могут проявлять деструктивное поведение, такое как лазание по шторам, царапание мебели или преследование других домашних кошек. Кроме того, они могут стать вялыми из-за отсутствия физической активности, что может негативно сказаться на их здоровье, весе и общем самочувствии.

К счастью, есть простые способы решения этих проблем. Один из эффективных способов — заставить кошку "охотиться" за едой. Вы можете использовать головоломки с едой, чтобы подавать ей порции еды, или спрятать корм в тех местах дома, где она проводит большую часть своего времени, например, на насестах. Это побудит ее использовать свои охотничьи навыки и обеспечит стимулирующую деятельность, которая поможет ей быть вовлеченной и активной.

Вы также можете сделать игру более увлекательной для своей кошки, имитируя настоящую охоту. Завершите игровую сессию постепенным затуханием, а затем угощением или едой. Это обеспечит ей чувство удовлетворения и награду за успешную "охоту". С помощью этих простых стратегий вы можете помочь своей кошке оставаться психически и физически здоровой, а также предотвратить нежелательное поведение.

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