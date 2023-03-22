Что делать если щенок не любит, когда его вычёсывают

4:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собачья память имеет тенденцию сохранять неприятные, болезненные или вызывающие страх переживания, особенно если такие события происходят в течение недель их формирования в качестве щенков. Если ваш пушистый друг убегает от вас, когда вы достаете щетку, это признак того, что он связывает вычесывание с беспокойством, стрессом или страхом.

К счастью, можно изменить реакцию вашего щенка на расчесывание. Ключевая стратегия заключается в том, чтобы ассоциировать чистку с положительными и приятными эмоциями.

Однако прежде чем вы сможете начать, очень важно убедиться, что отвращение вашего питомца к чистке не связано с каким-либо физическим недугом. Собаки с воспаленными суставами или зараженными ушами могут вздрагивать или сопротивляться при прикосновении к этим областям, что может быть ошибочно принято за сопротивление уходу. Рекомендуется запланировать визит к ветеринару, чтобы исключить какие-либо сопутствующие заболевания. Как только состояние вашего щенка будет оценено, вы можете начать учить его получать удовольствие от ухода за собой.

Проверьте инструменты

Если ваш пушистый друг убегает, пока вы ухаживаете за ним, это может быть признаком дискомфорта или боли, вызванных процессом ухода. Чтобы решить эту проблему, первым шагом является оценка инструментов ухода, которые вы используете. Убедитесь, что используемая щетка не причиняет дискомфорта и не вредит коже или шерсти вашей собаке. Использование щетинок из твердого металла может привести к выдергиванию шерсти собаки, а щетинки, потерявшие защитные концы, могут вонзиться в кожу.

Переключение на мягкую, гибкую щетку для распутывания, может иметь существенное значение в уменьшении дискомфорта и беспокойства вашей собаки во время сеансов груминга.

Также возможно, что проблема заключается не в щетке, а в вашей технике чистки. Вместо того, чтобы дергать или тянуть узлы или колтуны, постарайтесь аккуратно распутать колтуны. Если вы столкнулись с тугим узлом, осторожно придерживайте мех одной рукой чуть ниже узла, чтобы не натянуть кожу. Начните работать с края узла и медленно продвигайтесь к центру клубка. Вы должны быть в состоянии аккуратно разорвать узел или коврик, не дергая собаку за шерсть. В тяжелых случаях вам может понадобиться помощь профессионального грумера, чтобы вырезать старые колтуны.

Регулярное расчесывание и уход за шерстью помогут предотвратить образование колтунов на шерсти вашего щенка, обеспечив комфортный уход за вашим пушистым другом.

Пусть щенок привыкнет к процессу

Перед началом процесса чистки важно помочь щенку привыкнуть к щетке и ассоциировать ее с положительным опытом. Положите щетку на пол и окружите ее лакомствами. Вы даже можете положить несколько лакомств на саму щетку. Наблюдайте за своим щенком, пока он исследует, и предложите ему вкусняшки из миски, поставленной рядом.

Как только ваш щенок привыкнет к виду щетки, держите ее неподвижно в руке, сидя на полу. Позвольте вашей собаке приближаться к щетке в своем собственном темпе и не двигайте щетку к малышу. Вместо этого поощряйте любой интерес, который он проявляет к щетке, даже если это просто взгляд.

Затем поработайте над тем, чтобы научить собаку оставаться на месте для кратковременного ухода. Комфорт является ключом к повышению толерантности к обращению, и расчесывание должно продолжаться только тогда, когда ваша собака остается расслабленной и спокойной. Поначалу вам, возможно, придется предлагать непрерывный поток угощений, чтобы удерживать щенка на месте. Возможно, вы захотите привлечь члена семьи, чтобы помочь с доставкой лакомства, пока вы занимаетесь чисткой.

Начните с осторожного расчесывания в течение нескольких секунд в области, где вашей собаке уже комфортно прикасаться, например, на груди или плече. Постепенно переходите к чистке других частей его тела или чистке немного дольше, прежде чем вознаграждать его. Если он проявляет какие-либо признаки сопротивления или страха, отступите и вернитесь к чистке на меньшее время или только в тех областях, с которыми он согласен.

Медленный, постепенный подход работает лучше всего. Начните с коротких сеансов чистки и предлагайте достаточно угощений и похвалы. В конце концов, ваш щенок должен научиться ассоциировать расчесывание с положительным опытом, что сделает сеансы ухода за шерстью легким делом.

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