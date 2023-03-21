Эксперт: "Сизаль считается лучшим материалом для кошачьих когтеточек"

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когтеточка — это специальное приспособление для кошки, благодаря которому питомец может точить свои когти и не портить мебель. Но как определиться с многообразием? Советы по выбору когтеточки дала читателям Pravda.Ru эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

Как правильно выбрать когтеточку для кошки?

Чтобы выбрать правильную когтеточку для вашей любимой кошки, вы должны учитывать несколько факторов.

Стойка должна быть достаточно высокой, чтобы кошка могла вытянуться, и иметь прочное основание, чтобы кошка не опрокинулась. Для горизонтальных скребков лучше использовать более широкие стойки.

Стойка также должна быть достаточно большой, чтобы кошка могла стоять на ней и одновременно царапать. Важно, чтобы стойка была жесткой и обеспечивала сопротивление при царапании, чтобы ваша кошка могла выполнять свою работу наилучшим образом. Наконец, вы должны учитывать предпочтения и привычки вашей кошки при выборе когтеточки. Некоторые кошки предпочитают вертикальные стойки, а другие — горизонтальные.

Виды когтеточек

Существует несколько видов когтеточек для кошек. К ним относятся:

Когтеточка-доска, которая представляет собой доску, обтянутую плотной, натуральной тканью.

Стационарные когтеточки, которые крепятся к стене.

Когтеточки из гофрокартона.

Напольные когтеточки.

Из каких материалов делают когтеточки?

Лучшими материалами для когтеточек являются:

сизаль,

ковёр,

картон,

дерево.

Сизаль считается лучшим материалом для кошачьих когтеточек, потому что он грубый и хорошо царапается. Он также не цепляется за кошачьи когти. Ковёр и картон дешевле сизаля и дерева, но их качество может варьироваться в зависимости от используемых материалов. Дерево — это долговечный вариант, который может служить дольше, чем другие материалы, но может быть более дорогим.

При выборе когтеточки нужно отталкиваться от размера кошки. Высота столбика должна быть не менее 70 см для взрослых кошек, а для котят можно выбрать поменьше. Также можно ориентироваться на характер питомца.

При покупке обратите внимание, качественный ли материал используется, имеются ли разрешительные документы на товар, чтобы не навредить вашему любимому питомцу.

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