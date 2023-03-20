Зооинженер: "Морским свинкам нельзя давать продукты животного происхождения"

4:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Такие домашние питомцы, как морские свинки, — вовсе не редкость в российских квартирах. Эти экзотические зверки весьма комфортно себя чувствуют в домашних условиях, при этом для проживания питомца нужно создать подходящие условия и подобрать правильное питание. О том, как правильно кормить морских свинок, рассказала читателям Pravda.Ru зооинженер Анастасия Калинина.

Что едят морские свинки

Этот зверёк — типичный вегетарианец. Основным кормом для морских свинок является мелколиственное луговое сено хорошего качества. Сено должно быть в свободном доступе. Затоптанное сено, особенно загрязнённое мочой и помётом, свинки есть не будут. Чтобы свинки не затаптывали сено, его можно класть в специальные кормушки из проволоки (ясли и сенницы). Летом часть сена можно заменить свежей травой. Давать только свежую (особенно мокрую) траву нельзя. Бобовые травы (клевер, люцерна) дают в смеси с травой одуванчика, чтобы не было вздутия кишечника.

Зерновую смесь для морских свинок зверькам дают ежедневно по норме, указанной на упаковке. Норма зависит от возраста, веса и физиологического состояния свинки. Специальные зерновые смеси для морских свинок обогащены витамином С, который в организме зверьков не вырабатывается, как и у людей. Зерновые смеси для других видов грызунов лучше не давать, так как они содержат гранулы животного происхождения, много орехов и жирных семян подсолнуха. Зерновой корм по норме в миску насыпают ежедневно. Остатки зерновой смеси выбрасывают, миску моют и вытирают насухо. Миска удобнее тяжёлая керамическая, пластиковые миски легко переворачиваются. Кроме того, зверьки их могут грызть.

При отсутствии зерновой смеси свинкам экстренно можно дать смесь перловой и овсяной крупы с колотым горохом (по одной упаковке каждого вида) или геркулес.

Фрукты и овощи дают свинкам ежедневно, их необходимо тщательно вымыть и нарезать на куски. Из фруктов дают яблоки и груши, из овощей — тыкву, кабачок, огурец, помидор, сладкий перец, репу, брюкву. Можно давать укроп и салат.

Морские свинки — грызуны, их зубы растут всю жизнь. Чтобы избежать чрезмерного отрастания зубов, зверькам дают подсушенный белый хлеб, веточки ивы, липы, яблони.

Морским свинкам необходимо достаточное количество свежей отстоянной воды, которую меняют ежедневно. Поилки удобнее ниппельные, чтобы вода не загрязнялась.

В зоомагазинах можно купить специальные витамины для морских свинок. Их необходимо давать растущим, беременным, ослабленным свинкам. Кроме того, необходимо давать специальные витамины для улучшения состояния кожи и шерсти свинкам в период линьки (особенно это касается длинношёрстных свинок)

Какие продукты нельзя давать свинкам

Продукты животного происхождения — любые. Иногда рекомендуют давать кормящим самкам с детёнышами молоко с булкой в небольшом количестве.

Продукты с солью, пряностями, жареные, маринованные, копчёные и так далее.

Свежий хлеб и сладкие хлебобулочные изделия, сахар, конфеты.

Из фруктов и овощей: авокадо, виноград и изюм, лук и чеснок, косточковые культуры, белокочанную капусту, большое количество красной свёклы, ветки березы и косточковых культур, позеленевший проросший картофель, ботву картофеля и томатов, траву, собранную вдоль автомобильных дорог или обработанную пестицидами.

С осторожностью дают зелень петрушки, особенно беременным самкам.

Как отмечает эксперт, у бесшёрстных свинок пород скинни и болдуин повышенная потребность в питательных веществах. Эти свинки едят больше, чем свинки такого же веса, принадлежащие к другим породам.

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