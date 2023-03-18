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Ирина Гусакова

Ветеринар: "Ситуация с вакцинами для животных непростая"

5:40
Зоосфера » Кошки

При решении взять пушистого друга в дом необходимо понимать, что это будут не только эмоции умиления от его игривости и непосредственности, но и обязанности по уходу, питанию и воспитанию питомца. Рекомендуемый возраст для отлучения от матери — 2-3 месяца. В этот период малыши отходят от грудного вскармливания, проявляют самостоятельность, при этом их иммунитет уже сформировался. В три месяца они легче привыкают к новой обстановке, уже приучены к лотку и могут воспринимать и распознавать голос, интонацию человека.

Ветеринар: "Ситуация с вакцинами для животных непростая"

В это же время рекомендована вакцинация животных. Все необходимые прививки нужно обсудить с ветеринарным врачом. На момент вакцинации котёнок должен быть здоров и обработан от паразитов, гельминтов. О том, какие прививки нужны кошкам и когда их делать, рассказала читателям Pravda.Ru кинолог, ветеринар Лидия Лисичкина.

Какие прививки нужны кошкам и когда их делать

Вакцинация кошек — мера профилактики ряда заболеваний, направленная на стимуляцию выработки антител, проникающих в организм животного в случае заражения. Проще говоря, прививки вырабатывают иммунную защиту от различных инфекций, провоцирующих развитие смертельно опасных болезней.

Вакцинировать нужно даже домашних кошек (только квартирное содержание). В России принято вакцинировать ежегодно (бешенство + основные виды инфекции). Если содержится несколько кошек, кошки имеют доступ к улице — такой план нужно чётко соблюдать! Также заводчикам рекомендуется использовать дополнительные вакцинации для кошек, так как скученное содержание животных.

Какие вакцины для кошек есть на рынке в данный момент?

  • чешская вакцина "Биофел PCHR" и "Биофел PCH",
  • российская вакцина "Мультифел-4",
  • французская вакцина "Пуревакс FeLV",
  • вакцина "Рабифел" (против бешенства),
  • российская вакцина "Леоминор" (против вирусной лейкемии).

Здесь стоит упомянуть, что у производителей отечественных вакцин не переведена наклейка на латиницу с обозначением о прохождении вакцинации. Из-за этого российские вакцины не признаются за рубежом. Если вы планируете поездку с питомцем, то стоит это учитывать.

Компоненты, которые входят в вакцину

  • Бешенство.

Прививка от бешенства кошке обязательна не только в России, но и в других странах. Это опасное заболевание поражает все отделы ЦНС и представляет смертельную опасность для животных и для людей.

  • Панлейкопения (чумка).

Тяжело поддается лечению у молодых и пожилых животных из-за стремительного обезвоживания организма. Сопровождается лихорадкой, поражением ЖКТ, сердца и органов дыхания.

  • Кальцивироз.

Вызывает конъюнктивит и пневмонию, отрицательно сказываясь на иммунитете. В результате присоединения вторичной инфекции вероятность летального исхода повышается до 80%.

  • Ринотрахеит.

Вирус кошачьего герпеса поражает верхние дыхательные пути.

Отдельные дополнительные компоненты:

  • Лейкоз.

Рекомендуется для котов, вывозимых на дачу и участвующих в выставках. Относится к онкологическим заболеваниям, вызывающим развитие лимфосаркомы.

  • Хламидиоз.

Заражение хламидиями опасно не только для питомца, но и для его хозяина.

  • Бордетеллез.

Ещё одно заболевание, поражающее верхние дыхательные пути. Опасно для бездомных, свободно выходящих на улицу, и скученно содержимых животных. "Нобивак Bb" против бордетеллеза кошек.

  • Лептоспироз.

Плохо поддается ранней диагностике из-за смазанной симптоматики. Основной переносчик — мелкие грызуны; водоемы.

Схема вакцинации

Чешской вакциной "Биофел" вакцинируют в 12-13 недель, ревакцинация через 3-4 недели. Если кошка не выходит на улицу, то ревакцинацию делают каждые три года, если кошка гуляет на улице, то каждый год. Российской вакциной "Мульфел-4" вакцинируют в 8-9 недель, повторно в 12-13 недель. Допускается одновременное применение российской вакцины "Мульфел-4" с вакциной против вирусной лейкемии кошек "Леоминор". Первичная вакцинация котят (с 8-12-недельного возраста) и ранее не вакцинированных взрослых кошек включает в себя две инъекции с интервалом 21-28 суток. Далее ежегодно.

Следует избегать нарушений схемы вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза. В случае пропуска повторного введения вакцины необходимо провести иммунизацию.

"Ситуация с вакцинами для животных действительно очень сложная. Привычные импортные вакцины у поставщиков пропали, а их аналоги стремительно распродаются. В ветклиниках можно найти только остатки западных вакцин и то по очень высоким ценам.

Но уже радует то, что на рынке есть импортная чешская вакцина "Биофел", которая хорошо себя зарекомендовала и позволяет вывозить питомца за границу", — отметила эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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