Какие игрушки покупать для вашей собаки

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Щенки обожают игрушки и нередко можно увидеть их радостно прыгающими и играющими с новыми предметами. Однако на рынке существует множество разных игрушек, и выбрать подходящую для вашего маленького пушистого друга может быть непросто.

Когда вы выбираете игрушку для своего щенка, важно помнить об изменении размера и силы вашего питомца в связи с его ростом. Вы также должны учитывать тот факт, что некоторые игрушки могут быть опасны для щенка, поэтому лучше всего проконсультироваться со своим ветеринаром о самых безопасных вариантах игрушек для вашей собаки. При оценке безопасности игрушки учитывайте следующее:

Игрушки не должны быть настолько маленькими, чтобы их можно было случайно вдохнуть или проглотить.

У игрушек не должно быть частей, которые можно оторвать.

Игрушки не должны иметь острых частей и не должны образовывать острых краев при жевании.

Избегайте твердых предметов, таких как кости из мясной лавки или копыта, которые могут сломать зубы.

Если ваш щенок ломает игрушку с пищалкой внутри, чтобы добраться до самой пищалки, давайте ему такие игрушки только тогда, когда вы можете за ним присматривать или уберите пищалку до того, как ваша собака сможет ее получить.

Избегайте любых игрушек, набитых бисером или чем-то рассыпчатым.

Многие игрушки, которые издают звуки животных или двигаются сами по себе, содержат батарейки, которые токсичны.Никогда не оставляйте щенка наедине с этими игрушками, так как он потенциально может проглотить батарейку.

Никогда не давайте щенку контейнер или коробку, в которых может застрять его голова.

Не позволять щенку играть или жевать палочки, которые могут сломаться и повредить рот или другие части пищеварительного тракта.

Не используйте в качестве игрушек палки или камни найденные на улице.

Избегайте резиновых игрушек, у которых небольшое отверстие только на одном конце. У некоторых собак язык может застрять в дырке.

Не забывайте, что по мере того, как ваш щенок растет, он, вероятно, перерастет свои игрушки. Например, игрушки, которые когда-то были подходящего размера, могут стать слишком маленькими и представлять опасность удушья. А игрушки, которые он раньше не мог прожевать, могут легко разорваться, когда он станет сильнее и старше, вызывая проблемы с удушьем или интоксикацией. Поэтому, когда ваш питомец подрастет, убедитесь, что у него есть подходящие игрушки, и найдите время, чтобы поиграть с ним!

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