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Макар Горшенин

Какие игрушки покупать для вашей собаки

2:43
Зоосфера » Собаки

Щенки обожают игрушки и нередко можно увидеть их радостно прыгающими и играющими с новыми предметами. Однако на рынке существует множество разных игрушек, и выбрать подходящую для вашего маленького пушистого друга может быть непросто.

Какие игрушки покупать для вашей собаки

Когда вы выбираете игрушку для своего щенка, важно помнить об изменении размера и силы вашего питомца в связи с его ростом. Вы также должны учитывать тот факт, что некоторые игрушки могут быть опасны для щенка, поэтому лучше всего проконсультироваться со своим ветеринаром о самых безопасных вариантах игрушек для вашей собаки. При оценке безопасности игрушки учитывайте следующее:

  • Игрушки не должны быть настолько маленькими, чтобы их можно было случайно вдохнуть или проглотить.
  • У игрушек не должно быть частей, которые можно оторвать.
  • Игрушки не должны иметь острых частей и не должны образовывать острых краев при жевании.
  • Избегайте твердых предметов, таких как кости из мясной лавки или копыта, которые могут сломать зубы.
  • Если ваш щенок ломает игрушку с пищалкой внутри, чтобы добраться до самой пищалки, давайте ему такие игрушки только тогда, когда вы можете за ним присматривать или уберите пищалку до того, как ваша собака сможет ее получить.
  • Избегайте любых игрушек, набитых бисером или чем-то рассыпчатым.
  • Многие игрушки, которые издают звуки животных или двигаются сами по себе, содержат батарейки, которые токсичны.Никогда не оставляйте щенка наедине с этими игрушками, так как он потенциально может проглотить батарейку.
  • Никогда не давайте щенку контейнер или коробку, в которых может застрять его голова.
  • Не позволять щенку играть или жевать палочки, которые могут сломаться и повредить рот или другие части пищеварительного тракта.
  • Не используйте в качестве игрушек палки или камни найденные на улице.
  • Избегайте резиновых игрушек, у которых небольшое отверстие только на одном конце. У некоторых собак язык может застрять в дырке.

Не забывайте, что по мере того, как ваш щенок растет, он, вероятно, перерастет свои игрушки. Например, игрушки, которые когда-то были подходящего размера, могут стать слишком маленькими и представлять опасность удушья. А игрушки, которые он раньше не мог прожевать, могут легко разорваться, когда он станет сильнее и старше, вызывая проблемы с удушьем или интоксикацией. Поэтому, когда ваш питомец подрастет, убедитесь, что у него есть подходящие игрушки, и найдите время, чтобы поиграть с ним!

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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