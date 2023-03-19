Узнают ли собаки себя в зеркале?

3:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Наблюдать за собаками, любующимися собой в зеркале, — это то, что мы находим довольно смешным. Трудно не улыбнуться, когда мы видим, как щенок возбужденно лает на свое отражение или собака пристально смотрит на свое собственное отражение. Эти реакции милые, глупые и часто просто забавные.

Тем не менее многие задаются вопросом, что именно происходит в голове собаки, когда она видит себя в зеркале. Узнают ли они себя? Осознают ли они, что смотрят на свое собственное отражение? Или они принимают его за другую собаку? По сути, нам любопытен их уровень самосознания и восприятия.

К счастью, есть некоторые научные исследования, которые проливают свет на эти вопросы и дают нам более глубокое понимание того, как наши четвероногие друзья воспринимают себя и окружающий мир.

Собаки думают, что в отражениях — не они?

Наблюдать за тем, как собаки смотрят на себя в зеркало, доставляет удовольствие многим из нас. Независимо от того, видели ли мы вирусные видеоролики о щенках, лающих на свои отражения, или наших собственных собаках, уставившихся на свои отражения, мы не можем не улыбаться их очаровательным, а иногда и веселым реакциям. Однако мы также можем задаться вопросом, что происходит в их сознании, когда они видят себя в зеркале. Узнают ли они свое отражение? Они думают, что смотрят на другую собаку?

Было проведено несколько исследований собачьего познания и восприятия. Одно из них показывает, что собаки изначально думают, что видят других собак, когда смотрят в зеркало.

Отмечается, что большинство щенков одинаково реагируют, когда впервые видят зеркало. Однако через несколько минут они теряют интерес, так как не могут слышать или чувствовать запах другой собаки. Это отсутствие обонятельных или слуховых сигналов мешает им понять, что они видят.

Хотя собаки могут не узнавать себя в зеркале, они все же разумные существа. Чтобы определить, понимают ли собаки, как работают зеркала, было проведено два эксперимента. В первом эксперименте наблюдали, могут ли собаки узнавать своих хозяев в зеркале и поворачиваться к ним лицом. Только две из 40 протестированных собак смогли это сделать. Во втором эксперименте они обнаружили, что собаки могут использовать зеркала для решения задач. Собаки, которые могли видеть лакомство в зеркале, с большей вероятностью находили его в течение трех минут, чем те, кто не мог видеть зеркало.

"Зеркальный тест" часто используется для оценки самосознания животного. Однако этот тест может не подходить для собак, поскольку они больше полагаются на свое обоняние, чем на зрение.

Чтобы проверить, есть ли у собак чувство собственного достоинства, был проведен ещё один эксперимент, в котором собаки нюхали собственную мочу, мочу других собак и свою мочу, смешанную с другим запахом. Собаки обнюхивали другие образцы дольше, чем свои собственные, что указывает на то, что они могут узнавать свой собственный запах.

Хотя собаки могут изначально думать, что видят других собак в зеркалах, они все же являются разумными существами, которые могут использовать зеркала для решения проблем. Хотя "зеркальный тест" может не подходить для оценки самосознания собак, у них есть ощущение себя, основанное на их способности распознавать собственный запах.

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