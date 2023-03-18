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Макар Горшенин

Пять собак, которые оставались верными даже после смерти их хозяев

6:49
Зоосфера » Собаки

Собаки известны своей невероятной преданностью, которая является одним из самых привлекательных качеств животных. Это видно, когда они выражают свою печаль, когда мы уходим из дома или когда они скулят от волнения, когда мы возвращаемся.

Пять собак, которые оставались верными даже после смерти их хозяев

Собаки невероятно любят своих хозяев. Есть несколько собак, которые показали, что их любовь к людям не прошла даже после ухода их хозяина из жизни.

1. Расварп, бордер-колли, который оставался рядом со своим хозяином 11 недель

Расварп, верный бордер-колли, сопровождал своего владельца, Грэма Наттолла, во многих походах. К сожалению, в январе 1990 года Наттолл не вернулся из одного из их походов, и была организована поисковая группа, чтобы найти его и его любимого щенка.

Несмотря на недели поисков, никаких признаков Наттолла или Расварпа не было обнаружено, пока одиннадцать недель спустя другой турист, Дэвид Кларк, не обнаружил тело Наттолла возле горного ручья. Что поразило Кларка еще больше, так это то, что Расварп оставался рядом с Наттоллом всю зиму, храбро охраняя его тело.

Несмотря на храбрость и преданность Расварпа, он прожил недолго после трагической потери своего владельца, скончавшись вскоре после похорон Наттолла. Однако его непоколебимая преданность не осталась незамеченной, и в 2009 году в его честь на станции Гарсдейл была установлена бронзовая статуя в память о его верности и любви своему человеку.

2. Леао, который не покидал свою семью после наводнения

В 2011 году в окрестностях Рио-де-Жанейро в Бразилии произошло катастрофическое наводнение, причинившее значительный ущерб и унесшее жизни более 600 человек. Среди жертв была Кристина Сезарио Мария Сантана и ее семья, которые были сметены смертоносными оползнями. Единственным выжившим из семьи был их домашний пес Леао, что в переводе с португальского означает "лев".

Спасатели прочесали местность в поисках выживших и обнаружили, что Леао копается в земле. Там они нашли тела его хозяев. Несмотря на трагическую судьбу семьи, Леао отказался оставить их, проведя недели возле могилы.

В конце концов организация по защите животных под названием ONG Estimacao узнала о бедственном положении Леао и пришла ему на помощь. Они взяли его и дали ему новый дом, где он мог бы комфортно прожить остаток своей жизни. Непоколебимая преданность Леао своей семье тронула сердца многих, и его история продолжает вдохновлять людей во всем мире.

3. Фидо, собака, которая была верной до конца своей жизни

В 1941 году Карло Сориани, рабочий из Борго-Сан-Лоренцо, Италия, обнаружил раненую собаку на обочине дороги, возвращаясь домой. Карло взял собаку к себе и вылечил ее. В конце концов, он и его жена оставили щенка себе и назвали его Фидо, что на латыни означает "верный".

Как только Фидо полностью выздоровел, он каждый день провожал своего хозяина на автобусную станцию в Луко ди Муджелло и ждал там, пока Карло не вернется с работы. Это стало ежедневным занятием для Фидо на два года, пока на фабрике, где работал Сориани, не произошел обстрел.

К сожалению, Сориани погиб во время нападения, но Фидо не знал о судьбе своего хозяина. Следующие 14 лет, вплоть до своей смерти, Фидо продолжал каждый день посещать автовокзал, надеясь воссоединиться со своим любимым человеком.

За год до его смерти в память о Фидо был воздвигнут памятник, который был установлен на городской площади. Вдова Сориани присутствовала на церемонии, на которой председательствовал мэр Борго-Сан-Лоренцо.

После кончины Фидо история о его непоколебимой преданности распространилась по стране, и на первой полосе была опубликована статья, посвященная верной собаке.

4. Капитан, немецкая овчарка, которая провела 12 лет на могиле хозяина

В 2005 году Мигель взял себе немецкую овчарку и дал ей имя Капитан. К сожалению, их время вместе было недолгим, так как Мигель скончался всего через год. Несмотря на это, у Капитана уже сложилась глубокая связь со своим владельцем, которая продлилась всю жизнь.

После смерти Мигеля его семья взяла Капитана к себе домой, но вскоре после похорон собака исчезла. Несколько месяцев никто не знал, куда делся пес, пока садовник на кладбище, где был похоронен Мигель, не нашел Капитана, лежащим на могиле хозяина.

Семья была поражена тем, что Капитан нашел дорогу на кладбище, ведь от их дома до кладбища было очень большое расстояние. Следующие двенадцать лет Капитан проводил большую часть времени на кладбище, где его подкармливали смотрители.

Смотрители говорили, что каждый вечер ровно в 18:00 Капитан ложился на могилу Мигеля, где и оставался до утра. Так продолжалось до самой смерти Капитана в 2018 году.

Замечательная история Капитана является свидетельством глубины собачьей любви и верности, а также их способности помнить и оплакивать своих любимых хозяев.

5. Канело, пёс который 12 лет ждал своего хозяина у больницы

В конце 1980-х житель Кадиса, что в Испании, еженедельно посещал ближайшую больницу для лечения диализом, и он всегда брал с собой своего верного компаньона Канело. Однако политика больницы запрещала вход неслужебным животным в помещение. Поэтому Канело терпеливо ждал за дверью, пока его хозяин лечился. Когда процедура заканчивалась, они вдвоем шли домой.

К сожалению, однажды мужчина скончался во время лечения диализом из-за осложнений, но Канело не знал о смерти своего человека. Верный пес продолжал ждать за дверями больницы следующие двенадцать лет до своей смерти. Всё это время соседи и работники больницы кормили Канело. Местные жители были настолько тронуты его непоколебимой преданностью и самоотверженностью, что почтили его честь, назвав его именем переулок и поставив мемориальную доску.

 

 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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