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Макар Горшенин

Чего ожидать, когда ваша кошка начнёт стареть

3:57
Зоосфера » Кошки

Когда кошки стареют, их обычно делят на различные возрастные категории. Например, 7-10-летние питомцы считаются взрослыми, а те, кому от 11 до 14 лет, классифицируются как старые. Кроме того, кошки от 15 до 25 лет относятся к долгожителям.

Чего ожидать, когда ваша кошка начнёт стареть

Многие специалисты считают взрослыми кошек в возрасте от 7 лет и старше. Соответственно, оздоровительные осмотры таких животных должны проводиться каждые шесть месяцев, а не ежегодно, как это было раньше. Это связано с тем, что те, кто тесно работает с кошками, понимают, как трудно бывает обнаружить у них едва заметные признаки заболевания. Известно, что кошки умеют скрывать свои проблемы со здоровьем, иногда даже невозможно догадаться, что у них есть какие-то заболевания.

  • Когда речь идет о контроле за здоровьем вашей кошки, необходимо следить за несколькими факторами. Один из самых важных — это вес. Необходимо регулярно проверять как общий вес, так и показатель состояния тела, чтобы убедиться, что ваша кошка поддерживает здоровый вес. Ведь как потеря, так и набор веса могут свидетельствовать об имеющихся проблемах со здоровьем.
  • Еще один важный аспект, на который следует обратить внимание, — это привычки вашей кошки пользоваться своим туалетом. Любые изменения в размере комков или частоте использования туалета могут свидетельствовать о потенциальных проблемах со здоровьем и их следует дополнительно изучить.
  • Подвижность также является важным фактором, который необходимо контролировать, особенно у пожилых кошек. Снижение способности легко подниматься по лестнице или прыгать вверх может быть признаком боли в суставах или других проблем.
  • Наконец, необходимо обращать внимание на любые изменения в поведении вашей кошки. Это могут быть изменения в режиме отдыха или сна, отношение к играм или контакты с членами семьи.

Какие наиболее распространенные заболевания наблюдаются у пожилых кошек?

С возрастом кошки становятся восприимчивыми к различным проблемам со здоровьем, включая

  • заболевания зубов,
  • остеоартрит,
  • болезни почек,
  • гипертиреоз,
  • воспалительные заболевания кишечника,
  • диабет,
  • рак
  • и синдром когнитивной дисфункции.

Резорбтивные поражения зубов, поражающие более 80 процентов кошек в возрасте 5 лет, являются одним из наиболее распространенных стоматологических заболеваний у кошек. Артрит у кошек, дегенеративное заболевание суставов, поражает более 90 процентов кошек в возрасте от 10 лет. Заболевания почек встречаются более чем у 20 процентов всех кошек, и симптомы могут быть малозаметными, например, повышенное питье, большие комки мочи в кошачьем туалете, неусидчивость или небольшая потеря веса. Гипертиреоз, характеризующийся потерей веса, повышенным аппетитом и вокализацией, является еще одной распространенной проблемой у пожилых кошек. Воспалительные заболевания кишечника, распространенные среди кошек среднего и старшего возраста, проявляются рвотой, диареей и потерей веса. Диабет также часто встречается у пожилых кошек с избыточным весом. Раковые заболевания кишечника, молочной железы и ротовой полости встречаются у пожилых кошек чаще, чем у молодых. Наконец, синдром когнитивной дисфункции поражает 80 процентов кошек старше 15 лет, приводя к изменениям в поведении и умственных функциях.

Любые отклонения от привычного поведения либо иные признаки возрастных изменений следует как можно скорее обсудить с ветеринаром.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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