Чего ожидать, когда ваша кошка начнёт стареть

Когда кошки стареют, их обычно делят на различные возрастные категории. Например, 7-10-летние питомцы считаются взрослыми, а те, кому от 11 до 14 лет, классифицируются как старые. Кроме того, кошки от 15 до 25 лет относятся к долгожителям.
Многие специалисты считают взрослыми кошек в возрасте от 7 лет и старше. Соответственно, оздоровительные осмотры таких животных должны проводиться каждые шесть месяцев, а не ежегодно, как это было раньше. Это связано с тем, что те, кто тесно работает с кошками, понимают, как трудно бывает обнаружить у них едва заметные признаки заболевания. Известно, что кошки умеют скрывать свои проблемы со здоровьем, иногда даже невозможно догадаться, что у них есть какие-то заболевания.
С возрастом кошки становятся восприимчивыми к различным проблемам со здоровьем, включая
Резорбтивные поражения зубов, поражающие более 80 процентов кошек в возрасте 5 лет, являются одним из наиболее распространенных стоматологических заболеваний у кошек. Артрит у кошек, дегенеративное заболевание суставов, поражает более 90 процентов кошек в возрасте от 10 лет. Заболевания почек встречаются более чем у 20 процентов всех кошек, и симптомы могут быть малозаметными, например, повышенное питье, большие комки мочи в кошачьем туалете, неусидчивость или небольшая потеря веса. Гипертиреоз, характеризующийся потерей веса, повышенным аппетитом и вокализацией, является еще одной распространенной проблемой у пожилых кошек. Воспалительные заболевания кишечника, распространенные среди кошек среднего и старшего возраста, проявляются рвотой, диареей и потерей веса. Диабет также часто встречается у пожилых кошек с избыточным весом. Раковые заболевания кишечника, молочной железы и ротовой полости встречаются у пожилых кошек чаще, чем у молодых. Наконец, синдром когнитивной дисфункции поражает 80 процентов кошек старше 15 лет, приводя к изменениям в поведении и умственных функциях.
Любые отклонения от привычного поведения либо иные признаки возрастных изменений следует как можно скорее обсудить с ветеринаром.
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